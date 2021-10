La finalina tra Italia e Belgio nel daytime e la finale tra Spagna e Francia in prima serata tengono banco negli ascolti tv della domenica. L’ascolto più alto della giornata lo fa Italia-Belgio, che alle 14.45 su Rai 1 fa registrare 5.497.000 telespettatori. In prima serata la finale di Nations League tra Spagna e Francia fa registrare poco meno di 5,5 mln con uno share ovviamente inferiore al 34,6% fatto registrare dalla Nazionale di Mancini nel pomeriggio. Sempre in prima serata Scherzi a parte si difende sfiornando i 3 mln, con Che Tempo Che Fa che tallona in terza posizione. Quindi NCIS Los Angeles su Rai 2, il film di Italia 1, Controcorrente su Rete 4 e bene la prima in chiaro di MasterChef su Tv8.

Prime Time

Su Rai 1 Spagna – Francia , finale di Nations League, ha registrato un netto di 5.417.000 telespettatori, share 22,87%.

, finale di Nations League, ha registrato un netto di 5.417.000 telespettatori, share 22,87%. Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 1.232.000, 5,06%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 1.020.000 telespettatori, share 4,37%.

1.232.000, 5,06%. ha registrato 1.020.000 telespettatori, share 4,37%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.780.000 telespettatori, share 7,98%, nel programma 2.790.000, 11,51% e nel segmento Il Tavolo 1.857.000, 9,73%.

nella presentazione ha registrato 1.780.000 telespettatori, share 7,98%, nel programma 2.790.000, 11,51% e nel segmento Il Tavolo 1.857.000, 9,73%. Su Canale 5 Scherzi a parte ha registrato un netto di 2.932.000 telespettatori, share 15,20%.

ha registrato un netto di 2.932.000 telespettatori, share 15,20%. Su Italia 1 Il film Viaggio nell’Isola misteriosa ha registrato un netto di 1.148.000 telespettatori, share 5,08%.

ha registrato un netto di 1.148.000 telespettatori, share 5,08%. Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 836.000 telespettatori, share 4,21%.

ha registrato 836.000 telespettatori, share 4,21%. Su La7 Atlantide – Vajont ha registrato 539.000 telespettatori, share 2,27%.

ha registrato 539.000 telespettatori, share 2,27%. Su Tv8 MasterChef Italia è stato visto da 565.000 telespettatori, share 3,1%.

è stato visto da 565.000 telespettatori, share 3,1%. Su Nove Il film Il vento del perdono ha registrato 373.000 telespettatori, share 1,8%.

Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.577.000 telespettatori, share 14,79%.

ha registrato 3.577.000 telespettatori, share 14,79%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.175.000 telespettatori, share 4,93%.

ha registrato 1.175.000 telespettatori, share 4,93%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.195.000 telespettatori, share 5,09% e 999.000, 4,10%.

ha registrato 1.195.000 telespettatori, share 5,09% e 999.000, 4,10%. Su La7 In onda ha registrato 845.000 telespettatori, share 3,50%.

ha registrato 845.000 telespettatori, share 3,50%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 417.000 telespettatori, share 1,8%.

ha registrato 417.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 421.000 telespettatori, share 1,8%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.944.000 telespettatori, share 17,83% e nel game un netto di 3.907.000, 20,11%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.944.000 telespettatori, share 17,83% e nel game un netto di 3.907.000, 20,11%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 un netto di 680.000 telespettatori, share 3,20%.

un netto di 680.000 telespettatori, share 3,20%. Su Canale 5 Caduta Libera! Il weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.859.000 telespettatori, share 11,79% e nel game un netto di 3.090.000, 16,22%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.859.000 telespettatori, share 11,79% e nel game un netto di 3.090.000, 16,22%. Su Italia 1 CSI ha registrato 576.000 telespettatori, share 2,78%.

ha registrato 576.000 telespettatori, share 2,78%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 773.000 telespettatori, share 3,57%.

ha registrato 773.000 telespettatori, share 3,57%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 177.000, 1,19% e 208.000, 1,15%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.532.000 telespettatori, share 22,24%. Santa Messa celebrata da Papa Francesco 1.458.000, 17,64%. Angelus 1.979.000, 18,27%. Linea Verde un netto di 2.914.000, 21,12%.

ha totalizzato un netto di 1.532.000 telespettatori, share 22,24%. 1.458.000, 17,64%. 1.979.000, 18,27%. un netto di 2.914.000, 21,12%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato 425.000 telespettatori, share 3,92%.

ha registrato 425.000 telespettatori, share 3,92%. Su Rai 3 Agorà Weekend 384.000, 6,32%. Speciale TG3 Marcia della pace Perugia-Assisi 315.000, 4,14%. Mi manda RaiTre Speciale 284.000, 3,42%. Dopo il TG Speciale TG3 Marcia della pace Perugia-Assisi 386.000, 2,45%.

384.000, 6,32%. 315.000, 4,14%. 284.000, 3,42%. Dopo il TG 386.000, 2,45%. Su Canale 5 Santa Messa 951.000, 11,45%. Melaverde ha registrato 2.224.000 telespettatori, share 18,27%.

951.000, 11,45%. ha registrato 2.224.000 telespettatori, share 18,27%. Su Italia 1 Hart of Dixie ha registrato 194.000 telespettatori, share 1,90%.

ha registrato 194.000 telespettatori, share 1,90%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 218.000 telespettatori, share 2,46%. Dopo il Tg Poirot un netto di 288.000, 1,87%.

ha ottenuto 218.000 telespettatori, share 2,46%. Dopo il Tg un netto di 288.000, 1,87%. Su La7 Omnibus ha registrato 147.000 telespettatori, share 2,73%, nel segmento News 57.000, 2,11% e nel Dibattito 170.000, 2,59%. Camera con vista 172.000, 2,06%. L’ingrediente perfetto 172.000, 1,94%. L’Aria che tira – Diario 161.000, 1,25%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato 2.604.000, 16,55%. Italia-Belgio , finalina Nations League, un netto di 5.497.000, 34,61%. Da noi… a ruota libera 2.540.000, 18,09%.

ha registrato 2.604.000, 16,55%. , finalina Nations League, un netto di 5.497.000, 34,61%. 2.540.000, 18,09%. Su Rai 2 Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato 728.000 telespettatori, share 4,54%.

ha registrato 728.000 telespettatori, share 4,54%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.308.000, 8,12%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 1.033.000, 6,65%. Rebus , prima puntata, 816.000, 5,62%. Kilimangiaro Collection ha registrato 919.000 telespettatori, share 6,42%.

1.308.000, 8,12%. 1.033.000, 6,65%. , prima puntata, 816.000, 5,62%. ha registrato 919.000 telespettatori, share 6,42%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2440.000, 14,88%. Beautiful ha registrato 2085.000 telespettatori, share 13,10%. Una Vita 1853.000, 11,57%. Love is in the air 1496 .000, 9,69%. Il film tv Inga Lindstrom – Nella tua vita un netto di 1.411.000, 9,99%.

2440.000, 14,88%. ha registrato 2085.000 telespettatori, share 13,10%. 1853.000, 11,57%. 1496 .000, 9,69%. Il film tv un netto di 1.411.000, 9,99%. Su Italia 1 Lucifer ha registrato 430.000 telespettatori, 2,72%. Mike & Molly 255.000, 1,80%.

ha registrato 430.000 telespettatori, 2,72%. 255.000, 1,80%. Su Rete 4 Il film Questo pazzo sentimento ha registrato un netto di 287.000 telespettatori, 1,81% di share. Il film Sparatorie ad Albilene un netto di 380.000, 2,68%.

ha registrato un netto di 287.000 telespettatori, 1,81% di share. Il film un netto di 380.000, 2,68%. Su La7 Non è l’Arena in replica ha registrato 265.000 telespettatori, share 1,74%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 567.000 telespettatori, share 5,04%.

ha registrato 567.000 telespettatori, share 5,04%. Su Rai 2 Clarice 530.000, 2,92%. La domenica sportiva ha registrato 450.000 telespettatori, share 4,75%.

530.000, 2,92%. ha registrato 450.000 telespettatori, share 4,75%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 586.000 telespettatori, share 6,20%.

ha registrato 586.000 telespettatori, share 6,20%. Su Italia 1 Il film The Island ha registrato un netto di 353.000 telespettatori, share 4,43%.

ha registrato un netto di 353.000 telespettatori, share 4,43%. Su Rete 4 Il film Dorian Gray ha registrato un netto di 169.000 telespettatori, share 3,27%.

TG

Tg1 ore 13:30 4668.000, 28,54%; ore 20:00 5025.000, 22,92%.

4668.000, 28,54%; 5025.000, 22,92%. Tg2 ore 13:00 1650.000, 10,94%; ore 20:30 1378.000, 5,82%.

1650.000, 10,94%; 1378.000, 5,82%. Tg3 ore 14:30 1927.000, 12,30%; ore 19:00 1993.000, 10,96%.

1927.000, 12,30%; 1993.000, 10,96%. Tg5 ore 13:00 3118.000, 20,31%; ore 20:00 4192.000, 18,78%.

3118.000, 20,31%; 4192.000, 18,78%. Studio Aperto ore 12:25 1144.000, 8,81%; ore 18:30 593.000, 3,85%.

1144.000, 8,81%; 593.000, 3,85%. Tg4 ore 12.00 281.000, 2,49%; ore 18:55 571.000, 3,11%.

281.000, 2,49%; 571.000, 3,11%. Tg La7 ore 13:30 460.000, 2,82%; ore 20:00 812.000, 3,64%.

Ascolti Sky

In prima serata la prima puntata di Quattro Matrimoni ha registrato su Sky Uno/+1 e on demand 233.592 spettatori medi.

Dati AUDITEL™