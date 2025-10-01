Ascanio Pacelli: età, lavoro e lauree, il titolo nobiliare, dove vive, la moglie Katia e i figli, la malattia

Ascanio Pacelli assieme a Cristina Plevani e Floriana Secondi è uno dei tre opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello, condotto quest’anno da Simona Ventura. Ex concorrente, ha partecipato al reality praticamente 21 anni fa, era il 2004 quando varcò la famosa porta rossa, per lui quest’esperienza gli ha letteralmente cambiato la vita. E’ nella casa, infatti, che ha conosciuto Katia Pedrotti, dal quale non si è mai più separato, oggi infatti è la moglie e madre dei suoi figli.

Insegnante di golf, oggi gestisce un Golf Club, ha diverse esperienze come conduttore e una carriera da influencer. Ascanio Pacelli ha 51 anni e vive a Roma con la sua famiglia, in un meraviglioso loft.

Ascanio Pacelli, dalla nobiltà al Grande Fratello: tutto su di lui

Quando Ascanio Pacelli partecipò nel 2004 al Grande Fratello, fu presentato come un giovane nobile, rampollo di un’importante famiglia romana e insegnante di golf. Le sue origini familiari destarono subito un certo clamore, l’ex concorrente del GF, infatti, è pro-pro nipote di papa Pio XII, che praticamente era suo nonno. Ha i titoli nobiliari di “Nobile di Acquapendente” e “Nobile di S.Angelo in Vado” e “Nobile Romano”.

Dal fascino elegante, a sorprendere all’epoca – e ancora oggi – è la grande quantità di tatuaggi che aveva, che a quei tempi era sicuramente più insolito rispetto ad oggi. Erano all’incirca 15 e anche quello era stato presentato come un tratto distintivo di Ascanio. Tra i titoli di studio del nuovo conduttore del Grande Fratello non ci sarebbe la laurea. Ascanio Pacelli ha conosciuto sua moglie, Katia Pedrotti, nella casa del GF, la coppia non si è mai più separata e il 30 aprile del 2005 è convolata a nozze a Bracciano. Nel 2007 è nata la loro prima figlia, Matilda e nel 2017 il secondogenito, Tancredi.

Ascanio Pacelli ospite a Verissimo a Silvia Toffanin ha parlato del suo amore per Katia, spiegando come quando la conobbe capì subito che era diversa, che era una donna “trasparente”. Poi ha svelato qual è il segreto di un matrimonio tanto affiatato: “(…) Ho la fortuna che, a distanza di tanti anni, mia moglie mi piace ancora tanto fisicamente, c’è una grande complicità tra di noi, e poi è una mamma fantastica (…)“. Tra di loro non sono mancati i momenti di crisi, come lui stesso ha raccontato, spiegando che quando è nata la prima figlia hanno avuto un momento di allontanamento che però sono riusciti a superare.

Il nuovo opinionista del Grande Fratello sta vivendo un momento difficile a causa della malattia della madre, che sta vivendo una complessa patologia. Con le lacrime agli occhi Ascanio ha spiegato quanto sia difficile assimilare il fatto che un genitore non sia più un punto di riferimento: “(…) Quando hai un genitore lo vedi sempre punto di riferimento, poi ti rendi conto che si invertono i ruoli. Cioè, adesso se tu che devi dare qualcosa a lei, perché non sta bene, dici ma sono in grado?“.