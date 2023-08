Arisa nud@ su Instagram: “Valuto proposte di matrimonio” (foto)

Nelle ultime ore, il nome di Arisa è finito in tendenza su Twitter. Come mai la cantante lucana sta attirando su di sé l’attenzione del popolo dei social. Un nuovo singolo in uscita? L’annuncio del nuovo album in concomitanza con la partecipazione come giurata di ‘The Voice Kids’? Nulla di tutto ciò.

L’ex insegnante di ‘Amici’ è apparsa completamente nud@ su Instagram. Ha lanciato un vero e proprio appello per cercare il principe azzurro che tutte le donne sognano di incontrare nella propria vita:

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio.

Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico.

Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede.

Solo intenzioni serie.

NESSUNA BUGIA.

NO PERDITEMPO”.

L’interprete, che, da qualche giorno, ha compiuto 41 anni, ha dedicato una sezione ad hoc nel suo profilo Ig chiedendo agli uomini interessati di inviare una lettera di presentazione, il proprio numero di telefono, l’account social e numero di telefono ad una mail marrymeforlove@hotmail.com.

Tv Arisa e l'appello a Giorgia Meloni a Domenica In: che imbarazzo (e che tenerezza)! - VIDEO

Gli internauti si sono scatenati con i commenti più disparati. Il post è stato preso letteralmente d’assalto tra like e condivisioni da parte di amici/he, colleghi/e e fan. Una sorta di ‘Uomini e Donne’ 3.0 che potrebbe concludersi anche con il lieto fine. E chissà che se la ricerca non dovesse andare a buon fine, Maria De Filippi possa decidere, in un futuro non troppo lontano, di far sedere Rosalba sul trono più ambito d’Italia?

Ma, di fronte all’immagine h0t, seducente e senza filtri di Arisa… come reagirà la dirigenza Rai? Al momento, tutto tace…