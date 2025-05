Arianna Montefiori: carriera, Che Dio ci aiuti, vita privata, studi, dove vive, marito Briga

La puntata di Verissimo andata in onda sabato 3 maggio ha accolto una coppia molto amata dal pubblico e apprezzata anche sui social: quella formata dal rapper Briga e dalla moglie Arianna Montefiori. Da diversi anni il cantautore romano è uno dei volti noti della musica italiana. Arianna invece è attrice e figlia d’arte. Gli spettatori la conoscono per l’interpretazione di personaggi apparsi in diverse serie televisive.

Malgrado la giovane età, Arianna Montefiori può vantare una carriera eclettica e versatile, iniziata con il ballo e la recitazione a teatro. Il successo televisivo per lei è arrivato nel 2017, grazie al ruolo di Valentina Valpreda in Che Dio ci aiuti. Quella parte ha dato grande visibilità alla giovane attrice aprendole le porte di altre fiction importanti.

Arianna Montefiori, una figlia d’arte divisa tra danza, teatro e televisione

Arianna Montefiori nasce a Roma il 19 luglio 1994. Come detto, è figlia d’arte. Il padre infatti è Luigi Montefiori, in arte George Eastman, celebre attore di film western. Fin da bambina respira dunque in casa aria d’arte e di cinema. Così la piccola Arianna si appassiona alla recitazione e al ballo. Si diploma infatti in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma.

Il ballo convive con l’altra grande passione: quella per la recitazione, che nel 2016 la porta a cominciare gli studi alla scuola di recitazione Teatro Azione di Roma. È una scelta che la proietta rapidamente sui palcoscenici teatrali. Sempre nel 2016 recita ne L’innesto di Pirandello e Il crogiuolo di Arthur Miller (entrambi per la regia di Marika Murri). È impegnata anche in Si prega di non salire e La moglie ebrea di Brecht, diretti sempre da Kira Ialongo.

Il successo di pubblico arriva nella primavera del 2017, grazie al personaggio di Valentina Valpreda nella quarta stagione della celebre fiction Che Dio ci aiuti, in onda nella prima serata di Rai 1, ruolo confermato anche nella stagione successiva. In quella che è stata la sua prima parte di spicco, Arianna veste i panni di una escort approdata nel convento di Assisi per tutta una serie di motivi, prima di cambiare vita – grazie all’aiuto di Suor Angela e delle altre ragazze – e riuscire a innamorarsi.

Dopo la parte di Valentina, per la talentuosa attrice si aprono altre porte importanti. Nel 2017 la troviamo in un episodio della serie tv L’ispettore Coliandro, la serie ideata dallo scrittore Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli nelle vesti dell’occhialuto investigatore. L’anno successivo invece appare in Don Matteo, altra famosa fiction Rai a sfondo religioso (sempre in un episodio).

Un’altra porta significativa si apre nel 2019, quando Arianna Montefiori entra nel cast della terza stagione della fiction di Canale 5 L’isola di Pietro, dove interpreta l’infermiera di pediatria Margherita Spanu. Nel 2020 ottiene la parte della venere Laura Parisi ne Il Paradiso delle Signore, il seguitissimo period drama di Rai 1.

Arianna Montefiori, la vita privata: dal matrimonio con Briga alle condivisioni sui social

Nel 2019 Arianna, chiusa la storia con l’attore e Luca Levi, conosce Mattia Bellegrandi, in arte Briga, il rapper diventato famoso dopo essersi classificato secondo nell’edizione 2015 del talent Amici. Il feeling tra i due scatta subito e la proposta di matrimonio arriva appena dopo un anno dall’inizio della relazione. Così il 18 dicembre 2021 i due giovani si giurano amore eterno a Roma, nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

I due sposi hanno anche un cane di nome Baires. L’attrice è molto attiva sui social dove ha un profilo molto ricco di immagini tratte dalla sua vita quotidiana. Arianna condivide spesso foto e video in compagnia del marito e con la sua migliore amica (e testimone di nozze): l’attrice Diana Del Bufalo, anche lei ex protagonista di Che Dio ci aiuti. Proprio grazie a una cena organizzata da Diana ha conosciuto il suo futuro marito.

Le due amiche realizzano spesso reel e storie divertenti che mostrano la forza del legame che le unisce. L’ultimo post condiviso su Instagram è dedicato invece all’amore per il marito: è un video in cui Arianna guarda Briga mentre si esibisce durante il pomeridiano di Amici. Nella simpatica didascalia si legge: «Quando vedevi Amici nel 2014, avevi 20 anni e tifavi Briga! E ora ne hai 30 ed è tuo marito».