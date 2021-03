Antonella Elia replica a Rita Dalla Chiesa: “Pietro Delle Piane? Un’ottima persona” (video)

Antonella Elia ed il fidanzato Pietro Delle Piane, stasera, si sono confrontati con cinque agguerrite sfere a ‘Live non è la d’Urso‘. La coppia si è mostrata, per la prima volta, in tv dopo la ritrovata pace e risposto alle curiosità dei vari opinionisti. L’ex opinionista del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha avuto modo di replicare a Rita Dalla Chiesa che, qualche settimana fa, l’aveva criticata aspramente su ‘Nuovo Tv’.

L’ex padrona di casa di ‘Forum’, non aveva particolarmente gradito le parole dell’ex gieffina nei confronti di Samantha De Grenet:

Dalla Chiesa: “Conoscendo Antonella penso che ci sia rimasta male quando ha scoperto di aver urtato la sensibilità della De Grenet. Pur avendo la possibilità di scusarsi non l’ha fatto”

Inoltre, l’ex valletta di Mike Buongiorno, qualche mese fa, ha attaccato duramente Elisabetta Gregoraci, definendola ‘gatta in calore’:

Dalla Chiesa: “Certe parole o prese di posizione non le appartengono. Le consiglio di stare attenta perché rischia di rovinarsi la carriera”

Le due donne, a distanza di tempo, sono riuscite ad avere un confronto diretto a ‘Live’ (Qui, il video):

Dalla Chiesa: “Io ti ho difeso quando eri nella casa del Grande Fratello Vip, quando sei stata a Temtpation. Anche lì, Pietro non si è comportato bene. Penso che Antonella dica le cose che molte pensano su altre persone e non hanno il coraggio di dirle. Vorrei che tu, siccome ti conosco, da tanti anni, come una persona autoironica ma anche una ragazza molto tenera e fragile, possa farti condizionare da questa persona, che credo abbia tanta presa su di te, e che ti faccia cambiare. Tu non sei così. Penso che non sia la persona adatta a lei”.

Delle Piane: “Lì (a Temptation Island, ndb) ho recitato un ruolo. Io sono una persona perbene. Pensi a chi frequenta lei. Trovo fuori luogo quello che ha detto Rita Dalla Chiesa. E’ un’assurdità, una cosa ridicola.

Elia: “E’ un’ottima persona. Lui è stato l’unico che mi ha fatto pensare di avere una relazione a lungo termine”.

La pace con Patrizia Pellegrino

Antonella Elia ha ricevuto un videomessaggio da Patrizia Pellegrino con cui ha avuto un acceso diverbio durante la partecipazione all‘Isola dei Famosi 2004 (quello della lite con Aida Yespica):

Pellegrino: “Abbiamo avuto degli incontri ma soprattuto degli scontri. Hai un carattere peperino In fondo, in fondo, dobbiamo rinvigorire la nostra amicizia. Andarcene a cena assieme e rinverdire i vecchi tempi. Che ne pensi?

Elia: “Se non mi piglia in giro, ci vado volentieri. Sono passati 20 anni”.