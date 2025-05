Antonella Clerici sbarca su Canale 5: cosa condurrà il volto di E’ sempre Mezzogiorno

Colpo di scena per il famoso volto Rai, presto la vedremo sulle reti Mediaset per condurre un programma nuovo.

Antonella Clerici arriverà sul canale principale di Mediaset in occasione di un grande evento. Una svolta inaspettata per la conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno, legata alla Rai ormai da anni. Ma l’amatissimo volto approderà su Canale Cinque al fianco di altre colleghe per condurre uno show che avrà come protagonisti Il Volo.

A riportare quest’indiscrezione è il blog di Davide Maggio, secondo cui presto vedremo la Clerici su Canale Cinque per lo spettacolo de Il Volo, che questa volta si chiamerà Tutti per Uno – Un viaggio nel tempo.

Perché Antonella Clerici arriva su Canale Cinque

Antonella Clerici condurrà lo spettacolo del famoso trio canoro assieme a Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada. Per l’occasione Mediaset ha scelto tre donne dello spettacolo amatissime, dovrebbero essere loro a ripercorrere questo “viaggio nel tempo” di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Trio canoro che è nato proprio partecipando al programma condotto dalla Clerici Ti lascio una canzone.

La scelta della conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno, dunque, potrebbe essere dipesa proprio dal particolare legame che ha con il trio canoro. Da quella famosa partecipazione tutto ebbe inizio e oggi Il Volo è un gruppo apprezzatissimo nel panorama musicale non solo nazionale ma anche internazionale.

Non si conosce ancora la precisa data di messa in onda dello show Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, dovrebbe essere trasmesso prossimamente, ma manca ancora l’annuncio ufficiale. Al momento non vi è alcuna conferma da parte delle conduttrici di un loro coinvolgimento, ma se fosse vero quanto riportato dal blog di Maggio, sarebbe una grande novità vedere la Clerici al fianco di Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini.

Intanto la conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno sta preparando un nuovo programma che andrà in onda su Rai 1 a settembre, Jukebok-La notte delle Hit. Amatissima dal pubblico, la tv di Stato da anni punta molto su Antonella Clerici, il suo show quotidiano, sebbene sia posizionato in una fascia ritenuta difficile dal punto di vista degli ascolti, ottiene sempre un grande seguito.

La Clerici è molto orgogliosa del suo programma, ogni giorno entra in casa degli italiani con la sua solarità e ironia, intrattenendo con simpatici sketch e tante curiosità legate al mondo della cucina e non solo. Quando tempo fa parlò di E’ sempre Mezzogiorno, raccontando come fosse nato il programma, spiegò che la sua idea era girare uno show dalla sua bellissima casa nel bosco, nel piemontese, ma per logiche di produzione sarebbe stato troppo complesso. Così hanno provato a ricreare un ambiente molto simile e da quello studio, così caldo e accogliente, ogni giorno regala momenti divertenti ai telespettatori.

E presto vedremo la conduttrice su Canale Cinque per uno show che promette di essere entusiasmante. La sola presenza della Clerici su una rete Mediaset è di per se un evento eccezionale.