Anticipazioni Un Posto al sole: Rosa se ne va

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole in onda dall’8 al 12 settembre annunciano che Rosa si troverà al centro della scena nei prossimi episodi della soap. Una decisione della donna deluderà non poco Giulia e Luca, finendo per provocare anche la reazione infastidita di Pino. Spazio poi alla guerra ormai senza esclusione di colpi tra Gennaro e i coniugi Ferri.

Gagliotti cercherà di coinvolgere anche il fratello Vinicio nei suoi piani per rovinare Roberto. Riavvicinamento all’orizzonte sul fronte sentimentale per Micaela e Samuel mentre Mariella, per quanto ormai convinta a rimettersi con Guido, si renderà conto che le cose non saranno mai più come prima. Crisi sempre più profonda invece per Viola e Damiano.

Un posto al sole, anticipazioni: la scelta di Rosa

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Rosa e Manuel lasceranno definitivamente la Terrazza di Palazzo Palladini per fare ritorno nel loro vecchio appartamento. Luca e Giulia rimarranno molto delusi ma la signora Poggi manterrà fede alla parola data e non insisterà per far rimanere Rosa.

Resta da vedere come faranno i due, con la situazione di Luca destinata inevitabilmente a peggiorare e Giulia che da sola non potrà reggere a lungo il peso della malattia del compagno. Nel frattempo il rapporto tra Rosa e Pino proseguirà senza particolari scossoni. Un segnale che la donna continuerà a non parlare al compagno del bacio scattato con Damiano.

Sembra tuttavia che Pino non gradirà affatto la presenza di nuovi ospiti a casa di Rosa e reagirà con fastidio. Ma chi saranno questi nuovi inquilini? Si può ipotizzare che siano Federico e Clara. Ma nulla esclude che non si tratti di qualche altro ospite a sorpresa in grado di mutare dinamiche e equilibri.

Quanto al resto delle trame degli episodi di Upas dall’8 al 12 settembre, gli spettatori assisteranno al tentativo di Gennaro di manipolare il fratello Vinicio. Gagliotti farà l’impossibile – e anche più – per fare leva sulla sua condizione clinica così da raggiungere il suo obiettivo: rovinare definitivamente Roberto. Da parte loro i coniugi Ferri proveranno a limitare i danni.

Marina e Roberto si muoveranno tra avvocati e strategie legali. Cercheranno inoltre di coinvolgere Alice nella loro lotta contro Gennaro. Le cose però si complicheranno ulteriormente quando Gagliotti proverà a portare Vinicio dalla sua parte non esitando a metterlo perfino contro Alice.

Crisi sempre più nera tra Viola e Damiano. L’agente confiderà alla compagna la sua decisione, nella speranza che questo possa cambiare le cose tra loro. La sua presa di posizione finirà però per ottenere l’effetto contrario e le distanze tra i due si faranno sempre più profonde. Mariella intanto cercherà di riavvicinarsi a Guido. Ma si accorgerà di non riuscire più a fidarsi di lui come una volta.

Un ballo riuscirà a far riavvicinare Samuel e Micaela mentre Niko e Manuela non nasconderanno la loro preoccupazione per la dipendenza sviluppata da Renato nei confronti di Marzia, la sua assistente virtuale.