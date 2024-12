Nuove anticipazioni di martedì 31 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 3 GENNAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 31 dicembre 2024 (puntata 6602): Mariella scopre la sorpresa di Bice

Massaro sta indagando su Troncone

Il Capodanno si avvicina e per gli abitanti di Palazzo Palladini, e non solo, si prospetta una notte di San Silvestro molto movimentata e ricca di colpi di scena. Mariella (Antonella Prisco), ad esempio, scoprirà la “sorpresa” che Bice (Lara Sansone) ha in serbo per lei. Bice, inoltre, non sa che il suo ex marito Massaro (Francesco Procopio) è pronto per intervenire per assicurare Lello Troncone (Lucio Pierri), il suo attuale flirt, alla giustizia.

Guido festeggia il Capodanno con Claudia

Guido (Germano Bellavia), invece, si prepara a festeggiare il Capodanno insieme a Claudia (Giada Desideri). Samuel (Samuele Cavallo), invece, sembra non riuscire proprio a togliersi Micaela (Gina Amarante) dalla testa. Per non averlo tra i piedi durante il suo Capodanno intimo con Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo) ha deciso di incastrare Samuel con un turno al Vulcano.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.