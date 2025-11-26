Anticipazioni Un Posto al Sole, Marina furiosa si scaglia contro la nipote: la contromossa che rovina tutto

Tensione alle stelle tra i protagonisti di Un Posto al Sole nella settimana dal 1° al 5 dicembre. Al centro della scena ci sarà sempre lo scontro al vertice per il controllo dei Cantieri Flegrei che porterà Marina a scontrarsi con la nipote. La «dark lady» di Upas e Roberto dovranno fare i conti con una contromossa inattesa.

Nelle prossime puntate ci sarà spazio anche per le vicende legate a Raffaele. Lo storico portiere di Palazzo Palladini si prepara ad andare in pensione lasciando a Rosa il posto in guardiola. Ma l’idea di non vederlo più a Palazzo Palladini non convincerà qualcuno che farà di tutto per spingerlo a cambiare idea. Ci riuscirà?

Un Posto al Sole, anticipazioni: nervi tesi tra Marina e la nipote

In attesa del ritorno di Chiara Petrone a Napoli Marina e Roberto prepareranno la loro mossa. Ma Gennaro sorprenderà tutti con una contromossa inaspettata. La riunione con Chiara ai Cantieri inaugurerà scenari inediti sia sul piano professionale che all’interno della famiglia Ferri- Giordano. Il nuovo atteggiamento della Giordano cambierà le cose anche per Gagliotti.

Le puntate di Un Posto al Sole dal 1° al 5 dicembre vedranno dunque un Gennaro agguerritissimo, intenzionato a vendere cara la pelle nella guerra che lo contrappone a Marina e Roberto. Nemmeno Ferri starà a guardare e deciderà di fare una richiesta precisa a sua moglie, mettendola così in seria difficoltà. Marina infatti avrà uno scontro durissimo con sua nipote Alice.

Per la Giordano il pensiero di poter compromettere – fino addirittura a incrinare – il legame con Alice sarà dolorosissimo. Roberto le chiederà di fare una scelta importante che rischierà di guastare per sempre il legame con la figlia di Elena. Nel frattempo Alice e Vinicio, superata la fase critica, sembreranno aver recuperato equilibrio e complicità.

In tutto questo Renato cercherà di coinvolgere Otello nel suo piano per convincere Raffaele ad accantonare l’idea di andare in pensione. L’impresa per evitare che il cognato lasci la portineria si rivelerà più complicata del previsto. Renato e Raffaele dovranno capire se la loro amicizia va oltre le incomprensioni degli ultimi tempi.

Nel frattempo Guido e Mariella si ritroveranno ancora una volta coinvolti nei piani di Bice, più che mai intenzionata a riprendersi ciò che le spetta di diritto e alla ricerca di un nuovo complice. Armata di sempre maggior determinazione, la donna si convincerà di aver identificato un potenziale finanziatore per mandare avanti il suo piano.

Crisi invece per Eduardo, assillato dalle difficoltà e dal peso delle responsabilità nei confronti di Clara e Nunzia. Il fratellastro di Rosa rischierà così di prendere una decisione irreparabile. Si avvicina il Natale e dunque il momento di allestire il presepe a Palazzo Palladini. Sarà il momento dei saluti per Raffaele. E mentre l’iconico portiere di Upas si congeda il piano di Bice per convincere Cotugno a finanziarla entrerà nel vivo.