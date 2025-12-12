Anticipazioni Un Posto al Sole: Gennaro scagionato, da ora cambia tutto

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Gennaro Gagliotti farà di tutto per evitare di finire con le manette ai polsi. Alla fine però lo spregiudicato imprenditore riuscirà a cavarsela e finirà per essere scagionato dalle accuse, pronto a tornare nella mischia dei Cantieri Flegrei, in uno scenario completamente cambiato con l’arrivo di Chiara e Filippo.

Ci sarà spazio anche per la ricerca del sostituto di Raffaele. Dopo le dimissioni dello storico portiere di Palazzo Palladini sarà ora di trovare un candidato all’altezza per prendere il posto occupato per tanti anni da Giordano in guardiola. Ecco un anticipo di quello che succederà nelle trame di Upas dal 15 al 19 dicembre.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Gagliotti viene scagionato dalle accuse

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre rivelano che Gennaro Gagliotti comincerà a tremare dopo il ritorno a Napoli e l’arresto di Okoro. A tormentare il losco imprenditore l’idea di poter essere incastrato per la morte di Assane. Lo salverà l’ennesimo colpo di scena.

Convinto di essere stato maledetto da Agata, Okoro rifiuterà di collaborare con i magistrati che indagano sulla morte del bracciante. Una grande delusione per Michele, Roberto e Marina. Sì, perché Okoro deciderà di scagionare totalmente Gagliotti da ogni genere di accusa. Davanti agli inquirenti sosterrà che Gennaro non c’entra nulla con la scomparsa di Assane.

Nel frattempo, dopo le dimissioni per pensionamento rassegnate da Raffaele continuerà la ricerca del suo degno erede alla portineria di Palazzo Palladini. Dietro suggerimento di Raffaele, Otello convincerà Rosa ad accettare l’incarico. La Picariello però comincerà a pensare di aver sbagliato ad accogliere l’offerta di lavoro.

Invece Guido e Mariella rischieranno seriamente di perdere la loro casa. Un’intuizione di Raffaele potrebbe salvare la situazione aiutando al tempo stesso anche Rosa, sempre più vicina a Damiano durante la recita di Manuel. Viola intanto sorprenderà Eugenio con una proposta. Bice metterà in atto il suo piano che funzionerà malgrado la nota tirchieria di Cotugno.

Ottenuto il denaro, la donna potrà contrattare con Troncone, fiduciosa di recuperare la somma sottrattale da Lello. Raffaele sentirà l’aria natalizia e sarà in fermento per i preparativi del suo ultimo Natale come portiere del Palazzo. Viola ed Eugenio riusciranno a chiarirsi e ad appianare i loro malintesi. Tensione sempre alta tra Eduardo e Clara.

Delusione per Riccardo, Viola e Eugenio ci riprovano

Rosa continuerà a ignorare che dietro le difficoltà della coppia c’è l’entrata in scena di un’altra donna (Stella) e proverà in ogni modo a far riavvicinare i due. Sabbiese e Stella faranno finta di essere soltanto amici. Ma il loro rapporto si consoliderà ulteriormente. Lei però nasconde un segreto molto importante che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Entusiasmo alle stelle per Riccardo, vicino alla nomina a primario. Ma qualcosa non andrà come previsto e l’attesa nomina non arriverà, con grande amarezza anche per Rossella. Viola confesserà a Ornella che lei e Eugenio hanno deciso di darsi una seconda possibilità.