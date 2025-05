Anticipazioni Un Posto al Sole: Gennaro corteggia Elena, la reazione di Marina

Gennaro Gagliotti ormai ha messo nel mirino Elena e nei prossimi episodi di Un Posto al Sole l’imprenditore non cesserà di fare una corte serrata alla figlia di Marina che dal canto suo non rimarrà a guardare e reagirà. Nel frattempo Viola dovrà fare i conti con una situazione estremamente difficile. Giulia invece non si rassegnerà alla scomparsa di Luca e farà di tutto per rintracciarlo.

Acque sempre agitate nella soap che gravita intorno al condominio di Posillipo. Il tentativo di Roberto di mettere Elena alla testa di Radio Golfo 99 per farne figura ponte con Gagliotti sfruttando la simpatia di Gennaio per lei e tenerlo a bada si rivelerà una scelta sempre più problematica. È quanto rivelano le anticipazioni di Un Posto al sole nella settimana dal 2 al 6 giugno.

Un Posto al Sole, Gennaro continua a corteggiare Elena, Marina reagisce

Gennaro Gagliotti nei prossimi appuntamenti di Upas non desisterà dal suo piano di conquista. Continuerà così a portare avanti il corteggiamento nei confronti di Elena che, lusingata dalle attenzioni dell’imprenditore, sarà particolarmente compiaciuta della cosa. Marina così si renderà protagonista di un acceso scontro con la figlia e la metterà a tacere, molto delusa dal suo comportamento visto che sa bene che l’uomo che le fa la corte è sposato.

Le manovre di Gennaro non sfuggiranno nemmeno alla sua consorte. Antonietta non ci metterà molto a rendersi conto della natura pericolosa del rapporto tra il marito e Elena. La sua gelosia si rivelerà pienamente fondata. Perciò deciderà di prendere di petto la situazione affrontando prima Gennaro e poi Marina che però proverà a difendere la figlia dalle accuse mosse dalla moglie di Gagliotti.

Giulia nel frattempo non vorrà darsi per vinta e grazie all’aiuto delle forze di polizia si metterà sulle tracce di Luca, nella speranza di poter riabbracciare l’uomo che ha intenzione di sposare e che ora sembra essere svanito nel nulla. Da diversi giorni infatti non ha più avuto alcuna notizia di lui. Ma non perderà la speranza di poterlo rivedere, anche grazie alle indagini della polizia.

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole l’assistente sociale aveva cominciato a organizzare le nozze con il dottor De Santis. Era del tutto all’oscuro del suo piano segreto che prevedeva di allontanarsi da Napoli per non esserle di peso a causa della grave malattia degenerativa che lo ha colpito. Alla fine il medico ha messo in atto quanto aveva pianificato lasciando la compagna in preda alla disperazione più nera.

Anche Viola nel frattempo attraverserà, una volta ancora, un momento di crisi. La donna sarà consapevole di dover affrontare un ostacolo importante prima di partire per le vacanze estive con Damiano, che si sta apprestando ad organizzare. Di quale ostacolo si tratta? Le anticipazioni non lo rivelano ulteriori dettagli a questo riguardo.