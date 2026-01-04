Anticipazioni Un Posto al Sole: è crisi tra Nunzio e Rossella? Svolta improvvisa

La storia tra Rossella e Nunzio sembra sempre appesa a un filo sottile costantemente attraversato da differenze caratteriali, scelte di vita, pressioni familiari. Anche nelle prossime puntate di Un Posto al Sole non non mancheranno tensioni tra la dottoressa Graziani e lo chef Cammarota che faranno pensare a una possibile crisi tra i due.

Bisognerà attendere le puntate della prossima settimana per capire esattamente quale piega prenderà la relazioni sentimentale tra i due giovani. Nel frattempo ecco qualche anticipazione su quello che succederà negli episodi inediti di Un Posto al Sole in onda nel preserale di Rai 3 da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio.

Un Posto al Sole, spoiler: Nunzio e Rossella ai ferri corti?

Rossella gelosa di Nunzio nelle puntate di Upas in onda la prossima settimana. Le anticipazioni rivelano che Micaela costringerà il cuoco a realizzare alcuni video sui social per promuovere il caffè Vulcano. I filmati pubblicitari voluti dalla gemella riscuoteranno un successo al di là delle aspettative trasformando Nunzio in una sorta di celebrità.

Cammarota diventerà una star dei social nei panni di uno chef sexy. Una svolta che susciterà la gelosia di Rossella. Micaela invece sarà pronta a sfruttare questa debolezza con ironica malizia. Nel frattempo Eduardo si troverà in una situazione difficile. Il pentito avrà fatto la sua scelta tra il sostegno a Damiano e la protezione a Stella.

Ma proprio alla vigilia del nuovo impiego a Palazzo Palladini un’offerta inattesa rischierà di vanificare tutti gli sforzi fatti per redimersi. Intanto Cotugno si ritroverà a fare da babysitter a Lollo. Guido e Mariella però sottovaluteranno decisamente le possibili conseguenze. Damiano sarà teso come una corda di violino per l’andamento delle indagini sulle rapine alle gioiellerie.

Il poliziotto avrà il fondato timore che Grillo possa rivoltarsi da un momento all’altro. Stella e il suo mondo non smetteranno di assorbire Eduardo. Ornella dovrà fare i conti con i dubbi sulle sue scelte. Raffaele, dal canto suo, sarà sempre più convinto delle sue decisioni. Nel frattempo gli amici stanno organizzando una sorpresa particolare per lui.

La scelta di lasciare la portineria sembrerà ormai definitiva. Ma non per questo Raffaele proverà meno nostalgia. La morsa di Stella continuerà a fare presa su Eduardo malgrado il forte sentimento di Sabbiese per Clara. L’ex camorrista apparirà intenzionato a entrare nella banda della sua amante. Per farlo dovrà attendere però il placet di Rino e Angelo.

La decisione di Raffaele porterà a una profonda spaccatura con Ornella. Alla fine Giordano cambierà idea sul pensionamento. In questo modo tuttavia innescherà una serie di importanti effetti collaterali. Per Rosa è in arrivo una cocente delusione mentre per Gagliotti la confessione di Okoro si tradurrà in guai molto seri. Gennaro si renderà conto di essere intrappolato. Non gli rimarrà altro che incamminarsi lungo una scorciatoia piena di incognite.