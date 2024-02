Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 1 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 1° marzo (puntata 6395): Rosa si trasferisce da Giulia

La settimana bianca di Renato e Raffaele

Raffaele (Patrizio Rispo) è uscito ad unirsi a Renato (Marzio Honorato), Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone) per la loro settimana bianca ed è partito con loro. Mentre Renato e Raffaele danno vita ai loro soliti battibecchi anche sulla neve, Niko e suo figlio Jimmy trascorrono una bella giornata tra padre e figlio, facendo insieme il corso di sci. Niko, però, farà un incontro del tutto inaspettato.

Clara torna a casa di Alberto

Rosa (Daniela Ioia), dopo le minacce ricevute dai criminali che vogliono che lasci assolutamente la sua casa, che hanno coinvolto anche suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo), si trasferisce da Giulia (Marina Tagliaferri). Anche Clara (Imma Pirone) ha lasciato la casa di Rosa dove abitava insieme a suo figlio Federico (Damiano Zangaro) ed è tornata a casa di Alberto (Maurizio Aiello). Clara confida alla sua amica Marika (Laura Pagliara) tutti i suoi timori per aver preso questa decisione.

