Anticipazioni Un Posto al Sole, Castrese prova a togliersi la vita

Castrese tenterà di farla finita nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Il figlio di Espedito si renderà protagonista di un gesto estremo. Nei scorsi appuntamenti con la soap partenopea Castrese è stato messo sotto pressione dai fratelli Gagliotti. Gennaro ha spinto Vinicio a costringere Castrese ad aumentare la produzione di bufale nel caseificio.

L’uomo però ha rimandato al mittente la richiesta del superiore per il timore che l’aumento indiscriminato della produzione potesse compromettere la qualità delle mozzarelle. Intanto Pino e Rosa hanno avuto un aspro diverbio quando la donna si è accorta che il compagno non gradisce la presenza in casa di suo fratello Eduardo.

Un Posto al Sole, spoiler: Castrese cerca di uccidersi

Le anticipazioni delle puntate di Upas in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre rivelano che Castrese sarà pronto a fare un gesto estremo. L’uomo tenterà il suicidio. Solo l’intervento provvidenziale Costabile eviterà il peggio. Il fratello avviserà subito i soccorsi e così Castrese avrà salva la vita. Per lui si renderà necessario un ricovero d’urgenza in ospedale.

Intanto Mariella e Sasà saranno avvisati di quanto accaduto. Anche Espedito verrà a conoscenza del tentato suicidio da parte del figlio. L’uomo farà a fatica ad accettare come stanno le cose, credendo sinceramente impossibile che Castrese avesse veramente deciso di togliersi la vita con le sue mani. Ma le cose sono andate proprio così.

Per cercare di suicidarsi Castrese ingerirà dei farmaci. A trovarlo sarà Costabile. Camminando per la proprietà di famiglia l’uomo vedrà il fratello a terra privo di sensi, con una confezione di farmaci in mano. Costabile non ci metterà un minuto a capire che Castrese ha tentato la via del suicido. I soccorsi verranno subito allertati.

Per il giovane Altieri scatterà subito il ricovero d’urgenza all’ospedale San Filippo di Napoli. In ospedale si precipiteranno immediatamente zia Mariella e Sasà, tormentato dai sensi di colpa, convinto com’è che Castrese abbia tentato di farla finita a causa sua.

I due si recheranno immediatamente in ospedale. Qui incontreranno Espedito, arrivato di gran carriera al San Filippo per stare vicino a suo figlio. Il cugino di Mariella però farà estrema fatica ad accettare la realtà delle cose. Altieri senior si rifiuterà di credere che Castrese abbia potuto compiere un gesto tanto estremo come un tentativo di suicidio.

Anche Costabile sarà della stessa idea. Mariella invece comincerà a dubitare della dinamica dell’accaduto. La vigilessa si scambierà uno sguardo significativo con Sasà. Sia uno che l’altra riterranno davvero poco plausibile che una dose così massiccia di farmaci possa essere stata ingerita da Castrese per stress o semplice distrazione.