Nel corso degli episodi della prossima settimana saranno più chiari i motivi che hanno portato Eleanor a Napoli. L’americana si confiderà con Giordano.

Anticipazioni Un Posto al Sole 2-6 febbraio 2026: perché Mrs Price è a Napoli e cosa dirà a Raffaele

L’accoglienza “creativa” di Raffaele – a colpi di profumatissimi limoni rotolanti sul viottolo e di un napoletanissimo senso dell’umorismo arricchito, last but not least, dalla squisitezza del limoncello – ha subito conquistato Mrs. Price. La nuova cliente americana dei Cantieri Flegrei è giunta a Napoli accompagnata da un alone di mistero. Nelle puntate della prossima settimana il feeling tra i due si approfondirà ulteriormente.

Eleanor si affiderà sempre più al suo nuovo amico napoletano arrivando a rivelargli le ragioni del suo arrivo nella città all’ombra del Vesuvio. Cosa confiderà al portiere di Palazzo Palladini la ricca americana proveniente da New York? Ecco cosa succederà negli episodi di Un Posto al sole in onda nel preserale di Rai 3 da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio.

Un Posto al Sole, spoiler: Eleanor svela a Raffaele le ragioni del suo arrivo a Napoli

Nelle prossime puntate di Upas Raffaele diventerà sempre più il vero punto di riferimento per Eleanor Price. La facoltosa americana interpretata da Whoopi Goldberg nel frattempo cercherà di destreggiarsi tra le difficoltà linguistiche e la curiosità di Renato, fin da subito convinto che l’arrivo degli statunitensi in città nasconda qualcosa di grosso.

Mrs. Price proseguirà il suo soggiorno nella città di Partenope. A farle da cicerone penserà proprio Raffaele, pronto ad accompagnarla nei luoghi simbolo di Napoli. Sempre più legata al portiere, Eleanor vorrà rivelargli cosa l’ha portata nella città sul Golfo. Nel frattempo le tensioni faranno sempre più vacillare la storia tra Damiano e Rosa.

Incoraggiato da Silvia, Michele affronterà Ferri per chiarire il suo ruolo nella radio. Sabbiese intanto sembrerà essere sempre più leader della banda che si preparare a fare il prossimo colpo. Zio Rino però si impunterà. Rosa sarà al settimo cielo quando Damiano le chiederà di venire a convivere da lei. Ma il poliziotto non sarà molto convinto della sua stessa decisione.

Clara continuerà a essere all’oscuro della doppia vita di Eduardo, certa che tutto fili liscio tra loro due. Rosa e Damiano vorranno condividere la decisione di andare a convivere con la persona alla quale sono più affezionati. Un nuovo e misterioso personaggio cercherà intanto di entrare a far parte dello staff di Caffè Vulcano.

Eleanor chiederà aiuto a Raffaele. Guido e Mariella dovranno fare i conti con le stravaganze di Bici. Lorenza diventerà la nuova cameriera del Vulcano, facendo naufragare le residue speranze di Gianluca. Palladini junior troverà conforto in papà Alberto. Rosa e Clara si convinceranno che tutto va per il verso giusto.

L’amara verità però è che le due donne non vogliono vedere. Eduardo infatti dovrà scegliere se oltrepassare la sottile ma netta linea che separa giusto e sbagliato. Raffaele, intenzionato ad aiutare la sua nuova amica americana, accetterà l’incarico propostogli dalla Price. Rosa però, all’oscuro di tutto, rischierà di inguaiarlo.

Anna affascinerà sempre più Gianluca e la complicità tra i due sembrerà crescere. Per vendicare suo figlio Alberto se la prenderà con la nuova cameriera del Caffè Vulcano.