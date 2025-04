Anticipazioni La Promessa: torna Manuel. Cosa farà Jana

La Promessa è una soap spagnola che narra la storia di Jana Expòsito, una ragazza che arriva in una tenuta chiamata La Promessa, decisa a vendicare il decesso della madre e a cercare suo fratello, scomparso molti anni prima. Si fa assumere come domestica all’interno del Palazzo, e si farà coinvolgere dalle vicende della famiglia di nobili presso cui lavorerà.

In particolare, si innamorerà follemente del rampollo della famiglia, il giovane marchese Manuel, con il quale vivrà una intensa storia d’amore. Storia che tuttavia, sarà interrotta, per un lungo periodo, a causa della partenza di lui per la guerra.

In realtà, il giovane si arruola per salvare il suo caro amico Curro, restando profondamente colpito dal suo coraggio. Quando svela il suo intento di voler andare in battaglia all’amata Jana, lei ovviamente è addolorata, perché teme che il suo uomo possa perdere la vita.

Ora, però, dopo lungo tempo, Manuel farà ritorno a casa. Quello che anche i telespettatori si domandano, è se l’amore che lega i due protagonisti della soap, si sia raffreddato, oppure se la fiamma è ancora accesa.

Anticipazioni La Promessa, l’amore di Manuel e Jana è ancora vivo?

Dicono che quando un amore è vero, nulla sarà in grado di scalfirlo. Il ritorno di Manuel a Palazzo La Promessa, segnerà una nuova fase della soap spagnola.

Da quanto si apprende, la coppia, che finalmente sarà riunita dopo tanto tempo lontana, tornerà ad amarsi più di prima. I due, rivedendosi, si renderanno conto che è come se il tempo non sia mai trascorso, e i loro sentimenti sono gli stessi di prima.

Tuttavia, nella puntata del 10 aprile 2025, Jana terrà nascosta al suo compagno, la verità su Pia. Non può dirgli, infatti, che è viva e sta bene. Intanto, Manuel e Jana parleranno di Martina e del fatto che l’hanno ricoverata in un manicomio, è stata poi salvata da Curro, e ora rischia di essere chiusa in convento. La giovane è accusata di aver avvelenato il conte de Ayala.

Nonostante entrambi siano certi che Martina non sia colpevole del tentato omicidio del Conte, si rendono conto che quest’ultimo, invece, ne è fermamente convinto e non mollerà la presa. Proprio per questa ragione, continua a ricattarla, dicendole che se non prenderà i voti, finirà in prigione.

Nella puntata de La Promessa del 10 aprile, Petra parlerà con Santos e gli domanderà come mai ha invitato la duchessa di Carril, ma lui cercherà di evitare i quesiti. Lui, ovviamente, inventerà una scusa per tutelare Vera, ma questo manderà Petra su tutte le furie.

Curro e Manuel, intanto, si incontreranno e affronteranno il delicato discorso di quanto sta succedendo a Martina. Entrambi pensano che per uscire dalla brutta situazione in cui si trova, dovrebbe accettare il matrimonio della madre con il Conte.