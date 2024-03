Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 16 marzo 2024, alle 14:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 16 marzo 2024 (fino alle 16:30): il ritorno di Kemal

La festa sullo yacht

Kemal, tornato a Istanbul, partecipa alla riunione preliminare per la gara d’appalto ma, disgustato dall’assenza di etica professionale dei convenuti, abbandona la riunione. Emir invita Banu (Çağla Demir), cognata di Kemal, alla festa sullo yacht: Nihan allora decide di lasciare la festa prima di lui, facendosi venire a prendere da un barchino.

Kemal salva ancora Nihan

Durante il tragitto, Nihan cade in acqua e Kemal, vedendola dal porto, si butta e la salva per la seconda volta. Anche un ragazzo interviene per il salvataggio, e quando Nihan si ritrova di nuovo a bordo è confusa: non riesce a capire se ha visto Kemal o se l’ha solo sognato. Sconvolta, prima telefona a Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), sorella di Kemal, poi immagina che sia andato a casa di Leyla (Zerrin Tekindor) e la chiama per chiedere informazioni.

La gioia della famiglia di Kemal

Kemal in effetti è lì: Leyla lo nasconde e accoglie la giovane infreddolita. Quando Nihan le confida di essere turbata all’idea del ritorno di Kemal, Leyla la invita a voltare pagina. Zeynep si mette in contatto con Salih (Gökay Müftüoğlu) per avere informazioni sul ritorno di suo fratello. Kemal torna a casa, suscitando l’immensa gioia della famiglia, in particolare della madre e del caro amico Salih, il quale non riesce a confidargli di provare qualcosa per sua sorella Zeynep. Quest’ultima si vede di nascosto con Nihan, che le organizza un incontro con un fotografo per fare uno shooting.

Il dispetto di Emir

Nel frattempo, Emir fissa un incontro di lavoro con Kemal al Club, ma arriva in ritardo di proposito e fa indispettire il suo ospite, che decide di andarsene. Banu inventa di essere stata aggredita da Nihan, lo riferisce a Emir che, convinto di cavalcare l’onda della gelosia della moglie, decide di invitare la ragazza alla festa per il suo anniversario di matrimonio.

Nihan cerca Kemal

Zeynep confessa al fratello di aver ricevuto una chiamata da Nihan, ma gli giura di non essere stata lei ad averle detto del suo ritorno. Dopo aver scoperto che Kemal è tornato, Nihan si reca al chiosco sul molo per vederlo, nella speranza di non essere scoperta, ma Kemal si accorge di lei e i due si fissano intensamente.

Endless Love su Mediaset Infinity

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.