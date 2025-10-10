Andrea Giambruno torna in onda. L’indiscrezione e i dettagli sul futuro del giornalista

Dopo mesi di silenzio e lontano dai riflettori, Andrea Giambruno sembra pronto a fare il suo rientro sul piccolo schermo. Il giornalista, ex conduttore de Il diario del giorno e famoso per essere l’ex compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia, era infatti scomparso dalla scena televisiva, a causa di alcuni fuorionda di Striscia la Notizia che segnarono di fatto il brusco arresto della sua carriera (e la fine della relazione con la Premier).

La notizia di un suo ritorno ha iniziato a circolare dopo alcune dichiarazioni rilasciate durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, pur senza svelare dettagli precisi, aveva lasciato intendere che il giornalista avrebbe presto avuto una nuova occasione in video. L’attenzione dei media e degli addetti ai lavori si era subito concentrata sulle possibili collocazioni, con ipotesi sul tipo di ruolo e sulla rete che ospiterà Giambruno.

Anche se al momento non esiste una data ufficiale, quello che è certo è che il ritorno in tv è imminente. Ma la domanda resta: quale sarà il format scelto per il suo debutto nella nuova veste di conduttore?

Giambruno a Studio Aperto?

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Dagospia, il giornalista dovrebbe approdare a Studio Aperto su Italia 1. Una scelta che segnerebbe un cambio di registro rispetto a Il diario del giorno, dove Giambruno aveva avuto maggiore libertà nell’esprimere commenti e opinioni personali.

“Dopo l’uscita di scena da Diario del Giorno, tornerà in onda e sarà impegnato alla conduzione di un notiziario, non il telegiornale di Rete 4, che ha un taglio politico più forte, ma alla guida di “Studio Aperto”. Un bel passo indietro per l’ex signor Meloni che ora sarà “ingabbiato”: dovrà limitarsi a leggere le notizie evitando quei commenti e quelle opinioni personali a cui ci aveva abituato durante la conduzione di Diario del Giorno”. scrive Candela

Negli ultimi anni, Giambruno aveva limitato le sue apparizioni a sporadiche ospitate e interviste, mantenendo un profilo relativamente basso. Nato il 7 maggio 1981 a Milano, Andrea Salvatore Giambruno ha studiato al liceo scientifico Paolo Frisi di Monza e si è laureato in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha iniziato la carriera giornalistica nei primi anni Duemila a Telenova, approdando poi a Mediaset nel 2009. Nel corso degli anni ha lavorato come autore e conduttore in diversi programmi e telegiornali, tra cui Matrix, Quinta colonna, Mattino Cinque, Stasera Italia, TGcom24 e Studio Aperto. Sotto lo pseudonimo di “Arnaldo Magro” ha gestito la rubrica Segretissimo su Il Tempo.

Il ritorno di Giambruno non riguarda solo un cambio di rete, ma anche una diversa percezione del suo ruolo nel panorama televisivo. La conduzione di Studio Aperto lo colloca all’interno di un contesto più istituzionale e meno libero dal punto di vista editoriale, che senz’altro consoliderà comunque la sua immagine di giornalista.