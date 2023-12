Analisi Auditel della serata di venerdì 8 dicembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. La curva nera del Tg La7 tocca l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma sulla soglia del 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che tocca il 26% di share con il gioco a premi Affari tuoi. Segue nella corsia fra il 15 ed il 20% di share la curva arancione di Striscia la notizia, chiudendo al 21%. Abbiamo poi a seguire il consueto tris di curve La7, Rai3 e Italia 1 poco sotto la linea del 10% di share.

Prime time con la blu di Rai1 che si porta al comando con lo spettacolo musicale The Voice kids, curva questa che parte al 19% per poi toccare il 22%, subito seguita dalla curva arancione del varietà di Canale 5 Ciao Darwin 9. Fra le altre curve che seguono affiora quella gialla di Rete 4 con il consueto appuntamento di Quarto grado.

Seconda serata poi con la curva di The voice kids 2 che prende il largo sfondando il muro del 25% di share e con la curva di Ciao Darwin 9 che è più si ferma dapprima al 21% per poi risalire -in solitaria a musicale di Rai1 terminato- toccando il 30% di share. La sovrapposizione esatta fra The voice kids 2 e Ciao Darwin 9 (21:41-00:11) vede in testa lo show di Rai1 con il 22,73% di share e 3.849.000 telespettatori a fronte del 21,05% e 3.560.000 del varietà di Canale 5). La curva del finale di Quarto grado chiude sulla linea del 10% di share, toccando la curva blu di Tv7 e quella nera di Propaganda live.