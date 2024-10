Analisi Auditel della serata di venerdì 4 ottobre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma stavolta al 20% di share. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo nettamente al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte dal 22% e arriva al 32% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia nella corsia che va dal 12 al 17% di share. Abbiamo poi la curva nera di La7 al terzo posto con Otto e mezzo al 9% di share, con le curve di NCIS e Un posto al sole che seguono subito sotto. La curva fucsia di Chissà chi è scorre fra il 2 ed il 4% di share, non riuscendo però a sfondare il 5% “dovendo” chiudere alle 21:33 per lasciare spazio al venerdì allo show di Maurizio Crozza.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con lo spettacolo musicale Tale e quale show, curva che scorre fra il 20 d il 25% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 ad impatto zero sulle casse di Mediaset con la soap Endless love, curva questa che viaggia dal 12 al 17% di share. Terza, ottima come sempre, la curva gialla di Quarto grado dell’eccellente Gianluigi Nuzzi, curva questa che scorre attorno al 7% in prima serata, per poi agguantare il primo posto in seconda serata al 14%. Quarta piazza per la curva fucsia del Nove con Fratelli di Crozza di un paio di punti al di sopra della linea del 5%.

Seconda serata come detto con il primato della curva gialla del finale di Quarto grado al 14% e subito sotto l’11% del finale di Propaganda live. Segue il primato a notte della curva arancione di Canale 5 al 10% di share.