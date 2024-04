Analisi Auditel della serata di sabato 6 aprile 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu della prima rete Rai con il gioco a premi Affari tuoi fra il 20 ed il 35% di share, con un picco in valori assoluti dell’intera serata alle ore 21:31 con 6.569.000 telespettatori. Segue nel corridoio che va dal 15 al 20% di share la curva arancione del varietà Striscia la notizia. Abbiamo poi le curve di Italia 1 con il telefilm NCIS e La7 con In altre parole che seguono poco sopra la soglia del 5% di share.

Prime time con la curva di Rai1 che parte al comando con I migliori anni al 21% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Amici prime time che subito raggiunge la curva di Rai1, grazie al nero precoce della prima rete. A proposito di neri va segnalato due break, una telepromozione e 2 golden minute per I migliori anni, niente male per Rai Pubblicità e per il programma d Carlo Conti. La curva di Amici poi prosegue a salire fino a toccare la linea del 25% di share, con la curva blu dei Migliori anni che tiene e anzi durante il momento con Carlo Verdone cresce di un punto.

Poi con l’arrivo delle esibizioni dei componenti del corpo docente di Amici, ormai vero catalizzatore del prime time di questo talent show, la curva di Canale 5 cresce ulteriormente fino a sfondare poi il muro del 30% di share, aumentando il distacco con lo show di Rai1 che chiude al 21% di share. Lo show di Rai1 si conferma comunque ancora in salute e ha dimostrato di essere un valido competitor con lo spettacolo musicale di Canale 5, sopratutto nella fascia di prima serata.

Che dire delle altre curve? Che affiora sulle altre la curva gialla di Rete 4 con il film Don Camillo fino al 7% di share. Seconda serata con le curve di Rai1 e Canale 5 che calano fino a ritrovarsi insieme nella corsia che va dal 10 al 15% di share, con la prima che mandava Ciao rassegna Lucio Dalla e la seconda Speciale Tg5.