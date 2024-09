Analisi Auditel della serata di sabato 28 settembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 27% di share, con la curva arancione che si ferma poco sopra la linea del 20% di share. Segue fin verso il 7% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo nettamente al comando la curva blu di Rai1 con il varietà Ballando tutti in pista, curva questa che scorre nella corsia che va dal 20 al 25% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia che scorre fra il 15 ed il 20% di share. Terza piazza per la curva azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS, quindi ecco poco sopra la linea dl 5% la curva nera del varietà In altre parole. La curva fucsia del Nove con Chissà chi è sotto la linea del 5% (anche senza Affari tuoi) per poi chiudere sulla linea del 5%.

Prime time con un bellissimo testa a testa fra le curve di Ballando con le stelle e Tu si que vales. La prima che parte nettamente al comando grazie all’auto traino e la seconda che sconta un traino nettamente più basso con Striscia la notizia. Poi la curva arancione di Tu si que vales sale progressivamente raggiungendo quella blu di Ballando, ma superandola solo di un punto e solo per un breve tratto dopo le 23. Poi la curva blu di Ballando torna in testa toccando la linea del 30% alla mezzanotte e sfondando quel muro a fine puntata quando Tu si que vales era terminato. La sovrapposizione esatta fra Ballando con le stelle e Tu si que vales (21:28-24:56) vede al comando lo show di Rai1 con il 25,39% di share a fronte del 24,46% del varietà di Canale 5.

Tutte le altre curve sono nettamente sotto, con solamente quella di Italia 1 che affiora sulle altre fin verso il 6% con il film Cattivissimo me. In seconda serata o terza se preferite abbiamo la curva arancione del Tg5 sulla linea del 20% di share e quella blu di Rai1 con Ciao maschio fra il 15 ed il 17% di share.