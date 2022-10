Analisi Auditel della serata di sabato 22 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge all’8% di share. .

Nel territorio dell’access time vince la curva blu della Rete 1 con il varietà Ballando tutti in pista, curva questa che scorre fra il 20 d il 23% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia ancorata nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, quindi c’è la curva verde del varietà di Rai3 Le parole al terzo posto poco sotto la linea del 10% di share e nettamente sopra i talk di La7 e Rete 4.

Prima serata con la vittoria della curva arancione di Canale 5 con lo spettacolo di varietà Tu si que vales, curva questa che scorre nella corsia fra il 25 ed il 30% di share, con la curva blu del varietà di Rai1 Ballando con le stelle che segue nel corridoio che va dal 20 al 25% di share, mentre fra le altre curve affiora quella verde di Rai3 con Sapiens sulla linea del 5% di share, con tutte le altre sotto.

Seconda serata con la curva blu di Ballando con le stelle che decolla subito dopo il nero delle 22:50 raggiungendo la curva arancione di Tu si que vales nel corridoio che va dal 25 al 30% di share e operando il sorpasso dalle undici e mezza circa quando entra in scena Iva Zanicchi e raggiungendo il top share del 31,97% alle 24:06, soglia questa che mantiene sostanzialmente fine alla fine del programma, mentre la curva arancione di Tu si que vales cala fino a toccare la linea del 25% di share. La sovrapposizione esatta fra i due programmi vede Tu si que vales al 26,76% di share e Ballando con le stelle al 25,67%.