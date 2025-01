Analisi Auditel della serata di sabato 18 gennaio 2025

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 28% di share. Sulla linea del 20% crescente al secondo posto troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi, curva questa che vola dal 25 al 35% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia fra il 14 ed il 16% di share. Abbiamo poi le curve di In altre parole e NCIS poco sopra la linea del 5% di share.

Che dire del prime time dei sabati sera d’inizio anno ? La solita curva arancione di C’è posta per te che si porta al 30% per poi toccare il 40% attorno alla mezzanotte e chiudere sulla linea del 35%. Segue la curva blu di Rai1 con Ora o mai più che stoicamente scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share, per chiudere al 24% poco prima dell’una di notte. Tutte le altre curve sono confinate nella corsia che va dallo 0 al 5% di share.