Analisi Auditel della serata di mercoledì 24 novembre 2021

Straordinario risultato per il film biografico diffuso da Rai1 Bohemian Rhapsody che vince nettamente la serata e con la fiction di Canale 5 Storia di una famiglia perbene che segue a distanza e mantiene il suo pubblico. Terza piazza come sempre per Chi l’ha visto, mentre tutto il resto di stringe in un abbraccio sulla soglia del 5% di share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando, seppur calante nel giorno del debutto alla direzione di Monica Maggioni, raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno con Valeria Marini, curva questa che parte dal 19% per chiudere al 29% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che parte dal 14% e chiude al 20% di share. Parità fra le curve di La7 con Otto e mezzo e Rai3 con Un posto al sole attorno al 7%, quindi a seguire sotto la linea del 5% la curva gialla di Stasera Italia.

Prima serata con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con il film biografico Bohemian Rhapsody, curva questa che scorre stabile al 24% per poi arrivare a chiusura di proiezione al 30% di share. Segue attorno al 16% la curva arancione della fiction di Canale 5 Storia di una famiglia perbene, quindi terza è la curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto, ma sotto la soglia del 10% d share. Melassa di curve sulla linea del 5%, con ultima la linea gialla di Rete 4 che trasmetteva Zona bianca.

Seconda serata con la curva di Canale 5 che risulta essere al comando con il varietà Maurizio Costanzo show, curva questa che scorre sulla soglia del 15% di share e con la curva blu di Porta a porta che scivola fin verso la soglia del 10% di share.