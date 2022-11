Analisi Auditel della serata di mercoledì 2 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 23% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge pure al 6% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 19 ed il 23% di share e con la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che segue, dapprima ferma sulla linea del 15% di share e poi in decollo fino a chiudere al 20% di share, a Soliti ignoti già terminato. Interessante notare poi che Il cavallo e la torre, allungato a 18 minuti, vince la sfida con Otto e mezzo, frenando la corsa del talk di La7 che solo quando è terminato il programma di Marco Damilano riesce a salire fin verso il 9% di share, con la curva di Un posto al sole che riesce a toccare il picco del 10% sul finale di puntata. Se esperimento doveva essere quello dell’allungamento del Cavallo e la torre, esperimento riuscito, ci spiace che la conduttrice attuale di Chi l’ha visto non abbia capito che ne beneficia pure lei di questa cosa, ma con il tempo lei (o qualcun’altro) lo capirà.

Prima serata con la vittoria risicata, anche perchè con una curva calante, dello Speciale Eredità che poi chiude a fatica al 15% di share. Bene la curva verde di Chi l’ha visto, che beneficia dell’access lungo di Rai3, sfondando il muro del 10% di share e superando la curva arancione di Canale 5 che presentava il recital di Renato Zero 070, che poi chiude in seconda/terza serata al 16% di share. Bene la curva rossa del film di Rai2 Burraco fatale, curva questa che scorre sopra la linea del 5% di share, pareggiando con la curva azzurra di Italia 1 che trasmetteva il film Dolittle. Abbiamo poi la curva gialla di Rete 4 appoggiata sulla linea del 5% di share con Contro corrente.

Seconda serata con la vittoria appunto della curva arancione del finale di 070, seguita dalla curva blu di Porta a porta all’11%, quindi abbiamo le curve di Linea notte su Rai3 e del finale di Contro corrente su Rete 4. Belve scende sotto la linea del 5% di share, dissipando il buon traino del film di prima serata che aveva chiuso al 7% di share.