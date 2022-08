Analisi Auditel della serata di martedì 30 agosto 2022

Il film diffuso dalla Rete 1 Per sempre la mia ragazza ha vinto la serata di ieri, ma è la sfida dei talk che appare più avvincente, con la vittoria di Fuori dal coro di Mario Giordano, che in prima serata supera sia Carta bianca che più nettamente In onda ed in seconda batte pure il decano dei talk show televisivi, ovvero il Porta a porta di Bruno Vespa.

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 che scorre sulla linea del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma poco sopra la soglia del 20% di share. Segue a distanza siderale la curva nera del Tg La7 sulla soglia del 6% di share, mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 scorre poco sotto la linea del 10% di share.

Nel territorio dell’access time vince nettamente la curva blu di Techetechetè, curva questa che scorre fin verso la soglia del 22% di share. Segue la curva arancione di Paperissima sprint poco sopra la linea del 15% di share. La curva verde del Cavallo e la torre tocca il 7% di share, mentre le curve di Rete 4 e La7 poi dopo aver carburato toccano il 6%. Poi sempre bene la curva di Rai3 con Un posto al sole, dopo lo switch di pubblico.

Prima serata con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con il film Per sempre la mia ragazza, curva questa che scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share, seguita dalla curva gialla di Rete 4 con Fuori dal coro che tocca il 9% per poi andare al comando in seconda serata sfondando il muro del 10% di share. Poi mix di curve subito sotto la linea gialla, con la linea nera di La7 con In onda prima serata ultima.

In seconda serata da segnalare Fuori dal coro che dopo aver battuto in prime time sia Carta bianca che In onda, batte in seconda Porta a porta, il primo fin verso il 12% di share, il secondo ben sotto la linea del 10% di share.