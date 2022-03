Analisi Auditel della serata di martedì 29 marzo 2022

La nazionale italiana di calcio con il match con la Turchia vince la serata, ma senza stravincere, la partita non contava più nulla. Segue la replica del film su Canale 5 Il Diavolo veste Prada, quindi STEP fa bella figura vincendo la seconda serata, battendo nettamente Pupa e secchione che alza la testa solo in seconda (o terza) serata toccando il 15% di share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del primo tempo della partita di calcio Turchia-Italia, curva questa che scorre fra il 15 ed il 25% di share e con la curva di Striscia la notizia che segue dal 15 al 18% di share. Terze appaiate le curve di Un posto al sole e Otto e mezzo poco sopra la soglia del 5% di share.

La prima serata vede in testa la curva blu del secondo tempo della partita di calcio Turchia-Italia, curva questa che si posiziona fra il 20 ed il 24% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il film Diavolo veste Prada, quindi c’è la curva rossa del varietà di Rai2 Stasera tutto è possibile che si posiziona fra il 10 ed il 16% di share di fine puntata. Quarto posto per la curva azzurra di Italia 1 con il varietà La pupa e il secchione che poi prevale in seconda serata toccando sul finale di puntata il 15% di share, ma solo dopo che è terminato STEP su Rai2.