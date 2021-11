Analisi Auditel della serata di martedì 23 novembre 2021

Il calcio tira ancora sulla generalista, anche se non con i numeri di una volta e così la debacle juventina inglese vince la serata, con Rai1 che segue con il film per la tv Lea. Medaglia di bronzo per le Iene, che decolla poi in seconda serata, mentre la sfida dei talk del martedì sera diventa una melassa attorno alla soglia del 5% di share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva arancione di Canale 5 con le prime immagini di Chelsea-Juventus, curva questa che scorre attorno al 22% di share. Segue da vicino, anzi toccandola e superandola di un soffio sul finale di puntata, la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti il ritorno, curva questa che arriva al 23% di share. Le altre curve seguono attorno al 7%, con le solite due di La7 e Rai3 sopra alle altre.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 con Chelsea-Juventus di Coppa campioni che scorre al comando sulla linea del 20%, in calo quindi rispetto al primo tempo, seguita dalla curva blu di Rai1 con Lea, che chiude a partita di calcio terminata al 17% di share. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con Le Iene attorno all’8% durante l’intervallo della partita di calcio trasmessa da Canale 5, poi però diventa nettamente leader in seconda serata toccando il 15% di share. La sfida dei talk del martedì sera vede un testa a testa fra le curve di La7 (che prevale di un soffio), Rete 4 e Rai3.