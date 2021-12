Analisi Auditel della serata di lunedì 27 dicembre 2021

Sotto l’albero di Natale, ancora bello acceso in questi giorni fra il Santo Natale e il Capodanno, Rai1 rispolvera le vecchia e cara favola di Cenerentola, mentre Canale 5 ripropone il suo spettacolo della realtà con protagonisti i vip del Grande fratello vip 6 in grande spolvero, con il buon Sigfrido Ranucci che da buon terzo in comodo si porta a casa un ottimo 10% con il suo Report.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 25% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e si posiziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Seguono appaiate le curve di La7 e Rai3 fin verso il 7% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con il film Cenerentola, curva questa che sfonda il muro del 20% per poi chiudere al 25% di share. Segue la curva di Canale 5 con Il grande fratello vip 6, che arriva al 20% di share, quindi molto bene la curva verde di Report che scorre bella stabile sulla linea del 10% di share.

Seconda serata con la curva del Grande fratello vip 6 che arriva al 35% di share, segue la curva azzurra di Italia 1 al 10%, mentre tutte le altre scivolando sotto il 5% di share.