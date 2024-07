Analisi Auditel della serata di giovedì 4 luglio 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 19% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 9% di share. La curva rossa del Tg2 si ferma al 7% di share .

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva arancione di Paperissima sprint, curva questa che scorre fra il 14 d il 25% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il varietà Techetechetè fra il 15 ed il 17% di share. Abbiamo poi le curve delle tre sorelle, La7, Rai3 e Italia 1 che seguono a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share. Chiudono come sempre le curve di Rai2 e Rete 4.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con il varietà Temptation island, curva questa che scorre attorno al 25% di share in prime time per poi chiudere al 36% di share nella camminata in solitaria in seconda serata. Abbiamo poi la curva blu di Rai1 a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share con il culturale Noos, mentre la curva gialla di Rete 4 con Dritto e rovescio scorre da sola al terzo posto nel corridoio che va dal 5 al 10% di share. Tutte le altre linee praticamente si posizionano nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata poi a parte la curva arancione che si è portata in spalla parecchio pubblico del suo prime time, con le curve di Rai1 e Rete 4 che si giocano la seconda piazza, dalla luna, nella corsia che va dal 5 al 10% di share.