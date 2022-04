Analisi Auditel della serata di giovedì 28 aprile 2022

Don Matteo sempre più in alto e Big show sempre più in basso, questa è la sintesi dell’andamento degli ascolti della serata di ieri, con Piazza pulita che vince la gara con Dritto e rovescio in prime time, salvo perdere la sfida con il programma di Paolo Dal Debbio che vince nettamente il confronto in seconda serata.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 30% di share. Segue fra il 14 ed il 18% di share la curva arancione di Striscia la notizia, seguita dalle linee di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS.

La prima serata vede al comando, diciamo nettamente al comando, la curva blu di Rai1 che diffondeva una nuova puntata della fiction Don Matteo, o dovremmo dire Don Masseo, curva questa che score fra il 30 ed il 37% do share finale. Segue a distanza siderale la curva arancione di Canale 5 con il varietà Big show (soprannominato Big flop) che scorre sotto la soglia del 10% di share, per poi salire un pochino in seconda serata. Abbiamo poi la curva nera di La7 con la bella puntata di ieri sera di Piazza pulita, curva questa che si posiziona nel corridoio che va dal 5 al 10% di share e con la curva gialla di Dritto e rovescio che poi comanda nettamente in seconda serata, di poco sotto la curva blu di Porta a porta che si appoggia attorno alla linea del 10% di share.