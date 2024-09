Analisi Auditel della serata di domenica 8 settembre 2024 (e la curva di Super Tennis con la finale degli US Open vinta da Sinner)

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 20% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 19%. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca la soglia del 6 di share. La rossa della Rete 2 arriva al 5% di share. Oggi eccezionalmente abbiamo aggiunto la curva fucsia di Super Tennis visto che ospitava la finale degli US Open con Sinner e vediamo che la curva lentamente sale fino a toccare la linea del 10% di share.

L’access time ed Affari tuoi sempre al comando

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte dal 17% e arriva al 23% di share. Segue la curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint fra il 10 ed il 17% di share. Ecco poi la curva fucsia di Super Tennis con la finale degli US Open di Tennis con il nostro Sinner che vola sempre più in alto sfondando il muro del 10% di share. Abbiamo poi le curve di La7 e di Italia 1 che si “baciano poco sopra la linea del 5% di share.

La curva di Super Tennis ed il record con la finale degli US Open vinta da Sinner

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando fin verso il 18% di share con lo spettacolo musicale Semplicemente Fiorella, curva questa che poi si alza appena terminata la finale degli US Open di Tennis con Sinner fin verso il 22% di share. Segue dapprima la curva fucsia di Super Tennis con la finale degli US Open vinta dal nostro Sinner, curva questa che tocca la soglia del 12% di share, record assoluto per questo canale. Segue la curva arancione di Canale 5 con La rosa della vendetta sulla linea del 10%, per poi salire dopo la finale di Sinner al 15% di share.

Seconda serata con le curve di Rai1 e di Canale 5 che si giocano il primo posto nei pressi della linea del 10%. Prima però c’è Zona bianca che chiude con la sua curva gialla di Rete 4 al 7% di share.