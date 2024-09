Analisi Auditel della serata di domenica 29 settembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma sulla linea del 20% di share. Segue fin verso il 7% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo nettamente al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte dal 20% e arriva al 31% di share. Segue la curva arancione di Paperissima sprint sulla linea del 15% di share. Abbiamo poi appaiate le curve di Italia 1 con NCIS e La7 con In altre parole subito sopra la linea del 5% d share. La curva fucsia di Chissà chi è scorre ben sotto la linea del 5% nell’emissione delle 19:30, per poi sfondare il muro del 5% in quella delle 20:30 (è arrivato l’auto traino) quando terminano Affari tuoi e Paperissima sprint.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando, seppur per poco, con la fiction Sempre al tuo fianco, sulla linea del 15% di share. Segue subito sotto al curva arancione di Canale 5 con La rosa della vendetta. Terza fin oltre la linea del 10% di share la curva azzurra di Italia 1 con Le Iene. Abbiamo poi le curve di Rai3 e Rete 4.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 con le Iene nettamente al comando fino a toccare la linea del 13% di share. Seguono le altre curve con quella rossa della Domenica sportiva che affiora leggermente sulle altre.