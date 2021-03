Analisi Auditel della serata di domenica 14 marzo 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca il 6%.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 16% e arriva al 21% di share. Segue la curva arancione di Paperissima sprint, curva questa che scorre a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share, toccata poi dalla curva verde di Che tempo che fa.

Prime time con la curva blu della fiction di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco al comando fra il 25 ed il 30% di share, poi in crescita sul finale fino a toccare il 35% di share. Segue dapprima la curva verde di Che tempo che fa al 10%, poi in calo fin sotto la linea del 10%, superata dalla curva arancione di Live non è la D’Urso che quella linea la tocca e ci sia appoggia. La curva nera di Non è l’arena si ferma sulla linea del 5% di share, o poco più.

Seconda serata con la curva arancione del finale di Live non è la D’Urso al comando fin oltre la linea del 20% di share, seguita dalla linea nera di La7 con il finale di Non è l’arena, linea questa che si ferma sulla soglia del 10% di share, seguita dalle curve di Rai2 e di Italia 1.