Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 8 marzo 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel del pomeriggio di ieri con la solita curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 21% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le sue soap opera fra il 15 ed il 20% di share. Eccola poi la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Oggi è un altro giorno scorrere poco sotto la soglia del 15% di share, in crescita poi in corso d’opera fin verso il 17% di share, mentre la curva arancione del varietà Uomini e donne cresce come sempre fino a toccare il 25% di share. Lo sportello di Forum di Rete 4 scorre sopra la soglia del 5% di share, punto più alto della rete.

La curva blu di Rai1 poi si alza fin verso il 19% di share con la fiction Il Paradiso delle signore, per poi scendere come sempre durante la poco utile fascia informativa, poco utile almeno per la sua durata e i suoi temi economici rispetto alla fascia oraria in cui va in onda, ma ormai siamo pure stanchi di ripeterlo. Ecco poi l’impresa di Alberto Matano e la sua Vita in diretta che porta la curva blu di Rai1 nettamente al comando fin verso il 20% di share, seguita dalla curva arancione di Pomeriggio 5 appoggiata sulla linea del 15% di share. La curva verde di Rai 3 con il varietà Geo scorre poco sopra alla linea del 10% di share.

La curva blu di Rai1 poi sale ulteriormente nella consueta sfida del preserale grazie al quiz dell’Eredità, curva questa che sfonda sul finale la soglia del 25% di share, con la curva arancione di Avanti un altro che appare poi appiattirsi sulla linea del 20% di share, con la curva verde del Tg3 e Tg Regionali poco sopra la linea del 15% di share.