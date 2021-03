Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 7 marzo 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel dell’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri, domenica 7 marzo 2021, come sempre dalle ore 14 con la curva blu dello Speciale Tg1 dedicato alla Santa Messa di Papa Francesco in Iraq al comando attorno al 18% di share, con la curva verde dei Tg Regionali su Rai3 subito sotto. Abbiamo poi il calo della curva di Rai1 fin verso la linea del 15% di share, stabile per tutta la durata dello Speciale Tg1/ Rai Vaticano e con la curva verde di In mezz’ora che si posiziona al 12% per poi calare sotto la soglia del 10%.

Abbiamo poi la curva rossa di Rai2 con il varietà Quelli che il calcio subito sotto la soglia del 10%, con la linea arancione di Canale 5 sotto e posizionata attorno al 6% di share, Con la partenza di Domenica in Speciale Sanremo abbiamo il decollo della curva blu di Rai1 che si porta praticamente stabile per tutta la durata del varietà condotto da Mara Venier e cioè dalle 16 e fino a ridosso del Tg1 delle 20, sulla linea del 25% di share.

Seguono le curve di Canale 5 e di Rai3 con il Tg3, i Tg Regionali e Caduta libera fra il 10 ed il 16% di share, quindi c’è la curva rossa di Rai2 che si porta fin verso il 6% di share. In termini di valori assoluti possiamo vedere la curva di Domenica in Sanremo che parte con 4 milioni di telespettatori alle ore 16 per poi chiudere sfondando il muro dei 6 milioni di telespettatori a ridosso del Tg1 delle ore 20, con un picco alle ore 19:53 di 6.452.000 telespettatori.

