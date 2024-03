Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 3 marzo 2024

Si parte con la curva blu del Tg1 delle ore 13:30 nettamente in testa fin verso la soglia del 29% di share e con la curva arancione di Canale 5 che segue nella corsia che va dal 15 al 20% di share con L’arca di Noè. Poi passa al comando la curva di Canale 5 con lo spettacolo musicale Amici, scorrendo a metà strada nella corsia fra il 20 ed il 25% di share. La curva di Rai1 dopo il Tg1, cala fin verso il 14% con tutto il lungo blocco pubblicitario e con la curva verde dei Tg Regionali di Rai3 che ottiene il picco del 15% di share.

Con la partenza di Domenica in la curva blu decolla e scorre stabile per tutto il periodo dell’intervista con Barbara D’Urso al 21% di share. In questo frangente la curva di Amici rimane sostanzialmente stabile di un punto sopra, frenata dal momento con Barbara D’Urso su Rai1, per poi puntualmente decollare fin verso il 25% di share terminata l’intervista all’ex conduttrice di Pomeriggio 5 nel varietà condotto da Mara Venier. La curva blu poi cala nella corsia che va dal 15% al 20% di share per tutto il resto della puntata di Domenica in, restando saldamente al secondo posto.

Calo poi pure della curva arancione di Canale 5 con il varietà Verissimo che dopo aver toccato il 22%, scende progressivamente nel corridoio che va dal 15 al 20% di share e con la curva blu di Rai1 con Da noi a ruota libera sostanzialmente stabile a cavallo della linea del 15% di share. La curva verde del Kilimangiaro scorre fin verso il 10% di share.

La sfida dei preserali è vinta come sempre dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 26% di share e con la curva arancione di Avanti un altro che si porta dal 15 fin verso il 20% di share, seguita dalla curva verde dei Tg Regionali al 15%.