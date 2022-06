Analisi Auditel del mattino di mercoledì 15 giugno 2022

Partiamo dunque con l’analisi minuto per minuto dell’andamento degli ascolti del mattino di ieri con una immagine che appare già da subito inequivocabile che scaturisce dal nostro grafico delle curve, prevale e anche piuttosto nettamente la linea arancione di Canale 5 per tutto il periodo. Parte subito in testa la curva dell’ammiraglia Mediaset alle ore 7 con la Prima pagina del Tg5 che si porta sulla soglia del 20% di share, con la curva verde di Rai3 con Buongiorno Italia e Buongiorno regione che si appoggia sulla linea del 15% di share. Solo terza la curva blu di Rai1 con Tgunomattina, curva questa che staziona poco sopra la soglia del 10%, con la linea nera del Tg La7 poco sopra la soglia del 5% di share.

La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta nettamente dalla curva arancione del Tg5 che beneficia del traino di se stesso toccando il 26% di share e facendo il record di stagione. La curva blu del Tg1 si ferma poco sopra la linea del 15% di share, di contro totalizzando il proprio dato più basso da inizio 2022. In seguito è la curva arancione di Mattino 5 che resta sempre in vetta toccando anche il 25% di share, mentre la curva blu di TgUnomattina e Unomattina estate resta sempre nei pressi della soglia del 15% di share, con il risibile risultato di Agorà estate che è calante. La curva delle repliche di Forum poi prevale fin verso il 20% di share e oltre con la linea blu di Camper poco sotto la soglia del 15% di share.

La sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 25% di share, mentre Tg2 e Studio aperto si fermano al 15% di share, con la curva blu del Tg1 delle 13:30 che tocca il 24% di share.