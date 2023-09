Analisi Auditel del day time di sabato 9 settembre 2023

Si parte alle ore 7 con la solita Prima pagina del Tg5 e la sua curva arancione al comando sulla linea del 20% di share. Segue la curva blu di Rai1 attorno al 10% con Azzurro storie di mare, in crescita poi fin verso il 20%. Abbiamo la sfida dei Tg delle ore 8 vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 25% di share, con la curva blu del Tg1 che si ferma sulla soglia del 20% di share.

A seguire la curva blu di Rai1 al comando sulla linea del 20% di share con il varietà Weekly e con la curva arancione di Canale 5 che segue attorno al 10% di share. Curva di Canale 5 che poi sale con le repliche di Forum e con la curva blu che poi sale fino al 30% del Tg1 delle 13.30. La curva del Tg5 delle 13 pure tocca quella soglia.

Passando al pomeriggio sempre la curva arancione della rete ammiraglia del gruppo Mediaset ormai a tutta soap al comando. La vediamo prima transitare nella corsia che va dal 25 al 30% di share, poi in calo con il varietà Verissimo fin sotto la soglia del 20% di share. La curva di Rai1, spenta, scorre sulla linea del 10% di share, in attesa di accogliere finalmente la Vita in diretta pure di sabato.

Sfida del preserale che non esiste, nel senso che la curva blu di Rai1 con Reazione a catena stravince sfondando il muro del 25% di share, con la curva arancione di Caduta libera che pareggia con la linea verde del Tg3 e dei Tg Regionali.