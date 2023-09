Analisi Auditel del day time di martedì 26 settembre 2023

Partiamo dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 al comando sulla linea del 15% di share, con le curve di Tg1 mattina e Buongiorno Regione che si piazzano subito sotto la soglia del 15% di share. La sfida dei Tg delle 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che si posiziona fin verso la soglia del 25% di share. Abbiamo poi sopra la linea del 20% la curva del Tg1.

L’analisi Auditel del mattino

In seguito troviamo quasi appaiate le curve di Unomattina e di Mattino 5 fra il 15 ed il 20% di share. Poi la curva di Rai1 con Storie italiane mantiene quelle posizioni nella sua prima parte. In seguito è la curva blu della diretta del Funerale laico dall’aula dall’aula di Montecitorio di Giorgio Napolitano ad andare al comando toccando il 24% di share, con la curva di Forum che si ferma nella corsia che va dal 15 al 20% di share. La sfida dei Tg delle 13 vede la curva del Tg5 toccare il 25%, ,mentre quella del Tg2 di ferma al 14% di share.

L’analisi Auditel del pomeriggio

Si passa al pomeriggio con la arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 26% con il trenino delle soap e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 20%. La curva del varietà Uomini e donne poi tocca pure il 26% di share, con la curva de La volta buona che non va all’inizio oltre l’11% di share. Poi il programma diffuso dalla Rete 1 sale con l’avvicinarsi del Paradiso delle signore che sfiora il 20% di share. La curva rossa di Ore 14 arriva al 7%, sostanzialmente stabile poi con il varietà Bella ma’. Calo poi deciso della curva di Canale 5 con Pomeriggio 5 che scende fin sotto la linea del 15% di share. La curva blu di Vita in diretta è nettamente leader di fascia sfondando il muro del 20% di share.

La sfida dei preserali

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 28%, con la curva di Caduta libera che si ferma al 19%. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che tocca sul finale il 15% di share. Nella sfida dei Tg delle ore 20 è davanti nettamente la curva blu del Tg1 che tocca il 27% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. La curva rossa del gioco a premi Il mercante in fiera su Rai2 risulta essere ultima toccando il 3% a fine emissione.