Analisi Auditel del day time di lunedì 25 settembre 2023

Partiamo dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 al comando fra il 15 ed il 20% di share, Con la curva blu di Tgunomattina che parte dal 14% e sale fino al 20% di share. La sfida dei Tg delle 8 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma al 24%.

L’analisi Auditel del mattino

In seguito troviamo quasi appaiate le curve di Unomattina e di Mattino 5 poco sopra la soglia del 20% di share. Poi la curva di Rai1 con Storie italiane mantiene quelle posizioni nella sua prima parte, con un calo deciso della curva di Mattino 5. Poi calo della curva di Rai1 con E’ sempre mezzogiorno, superata dalla curva di Forum. La curva rossa di Rai2 con il varietà Fatti vostri si porta fin verso la soglia del 10% di share. Nella sfida dei Tg delle 13 vediamo in testa la curva del Tg5 che tocca il 26% di share, mentre la curva del Tg2 delle 13 si ferma al 15%. La curva blu del Tg1 delle 13:30 tocca il 25% di share.

L’analisi Auditel del pomeriggio

Si passa al pomeriggio con la arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 27% con il trenino delle soap e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 16%. La curva del varietà Uomini e donne poi tocca il 29% di share, con la curva de La volta buona che non va all’inizio oltre il 12% di share. Poi il programma diffuso dalla Rete 1 sale con l’avvicinarsi del Paradiso delle signore che poi sfiora il 20% di share. Poi dopo i day time dei suoi reality calo poi deciso della curva di Canale 5 con Pomeriggio 5 che scende fin sotto la linea del 15% di share. La curva blu di Vita in diretta è nettamente leader di fascia sfondando il muro del 20% di share.

La sfida del preserale

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 28%, con la curva di Caduta libera che si ferma al 19%. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che tocca sul finale il 15% di share.