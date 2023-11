Analisi Auditel del day time di lunedì 20 novembre 2023

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della giornata di ieri

Eccoci oggi con la nostra consueta rubrica di Analisi Auditel con la fotografia minuto per minuto, grazie alle nostre preziose curve, della giornata televisiva generalista di ieri. Oggi ci occupiamo delle curve dello share minuto per minuto del day time, partendo dalle ore 6 per arrivare fino alla sfida dei preserali.

L’analisi Auditel del mattino

Partiamo alle ore 6 con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 che resta in testa fin verso il 20% di share, seguita dalla curva verde di Rai3 con Rai news e di Rai1 con Tg1mattina. Poi con l’inizio del varietà Viva Rai2 si porta in testa la curva rossa della seconda rete della Rai che si porta sulla linea del 20% di share, toccando il 21%. Calo contemporaneo della curva della Prima Pagina del Tg5 fin sotto la soglia del 15% di share. Segue la curva verde di Buongiorno Italia e Buongiorno Regione al 10% e con la curva blu di Tgunomattina che si porta fin verso il 9% di share. Segue la curva nera di Omnibus fin verso la soglia del 6% di share. Abbiamo la sfida dei Tg delle ore 8 con la curva del Tg5 che arriva al 24% di share e quella del Tg1 che si ferma al 21%.

Abbiamo poi la curva di Canale 5 che si porta in testa sempre sulla linea del 20% di share con Mattino 5, ma con la linea blu di Rai1 subito sotto con Unomattina, curva quest’ultima che poi si porta in testa con Storie italiane toccando il 26%. Segue poi la curva arancione di Forum che sostanzialmente pareggia con quella blu di E’ sempre mezzogiorno fra il 15 ed il 20% di share. Nel frattempo la curva di Rai2 torna a salire con Fatti vostri sulla soglia del 10% di share. La sfida dei Tg delle 13 vede Tg5 e Tg1 sulla linea del 25% di share e Tg2 al 15%.

L’analisi Auditel del pomeriggio

Passando al pomeriggio solito dominio nella prima parte della curva arancione di Canale 5 con il trenino delle soap ed il varietà Uomini e donne che arriva al 26% di share. La curva blu di La volta buona scorre calando fin verso la linea del 10%, con la concorrenza interna della curva rossa di Rai2 con Ore 14 che tocca proprio la soglia del 10% grazie al caso di cronaca nera di questi giorni. Calo poi della curva rossa con il varietà Bella ma’ e crescita della curva blu con Il Paradiso delle signore che tocca il 20% di share. Al contrario la curva di Canale 5 scende fin sotto la soglia del 15% con il varietà Pomeriggio 5, poi toccata sul finale dalla curva verde di Geo su Rai3.

La sfida dei preserali

La sfida del preserale vede al comando la curva blu fin verso il 26% di share con Reazione a catena, seguita dalla curva arancione di Caduta libera che tocca il 19% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali che si ferma sulla linea del 15% di share.