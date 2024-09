Analisi Auditel del day time del 23 settembre 2024: Rai1, Rai2 e quel patto di non concorrenza

Lo sciopero dei dipendenti Rai di lunedì ci ha dato il destro per fare un esperimento piuttosto interessante che riguarda le prime due reti della Rai. Quando esistevano ancora le direzioni di rete e i canali si facevano naturalmente concorrenza, soprattutto prima dell’esplosione della tv privata, era facile, anzi normale che Rai1 e Rai2 mandassero programmi destinati al medesimo pubblico. La dimostrazione più plastica di questa cosa era per esempio la domenica pomeriggio, quando Rai1 mandava in onda Domenica in e Rai2 Ricomincio da due con Raffaella Carrà. Due programmi di puro intrattenimento che si facevano concorrenza.

La diversificazione dell’offerta

Poi si è deciso di diversificare l’offerta e soprattutto ora con le direzioni di genere, l’intenzione è proprio quella di non farsi concorrenza. Mandare cioè programmi destinati a pubblici diversi. L’idea è quella di lasciare a Rai1 il pubblico over e pop e dare a Rai2 una connotazione di canale votato ad un pubblico più giovane e diverso. Su Rai2 qui su TvBlog abbiamo già affrontato in passato questo tipo di discorso.

Rai1 regge anche con le repliche e Rai2 cerca pubblico diverso

Dicevamo dell’esperimento “forzato” di ieri che ci ha dato alcuni segnali ben precisi. In sostanza Rai1 nella mattinata ha ottenuto con le repliche di Unomattina e Linea verde ascolti attorno al 20% di share, dando fra l’altro un buon traino alle repliche di E’ sempre mezzogiorno, che ottiene fra l’altro con il 18,21% di share il record di ascolti. Questo perchè su Rai2 era in onda uno speciale di Tg Sport di un paio di ore (che ha intercettato pubblico diverso) e che ha preso il posto di Fatti vostri. Programma questo che naturalmente “cozza” con il target del varietà della Clerici. Del resto si pensava di spostare Fatti vostri su Rai1 in questa stagione, come traino di E’ sempre mezzogiorno, poi la cosa non si è fatta. Per Rai2 è certamente meglio un 5% con pubblico diverso, rispetto ad un 10% di pubblico “rubato” a Rai1.

Idem con patate il pomeriggio, con La volta buona, in replica, che arriva al 15% di share sul finale di puntata, grazie all’assenza di Ore 14, mentre sulla seconda rete andava la replica dello Spaesato. A seguire Il Paradiso delle signore porta la curva blu di Rai1 fino a sfiorare il 20% di share. Insomma l’esperimento di lunedì ci consegna, pur con repliche, una Rai1 che tiene il suo zoccolo duro di pubblico e una Rai2 che va a cercare altro pubblico, diverso. Come dovrebbe essere e come potrebbe essere dalla prossima stagione tv.

Ecco qui di seguito il nostro consueto grafico delle curve minuto per minuto del day time di lunedì 23 settembre 2024 che va a fotografare la situazione di cui sopra.