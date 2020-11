AmaSanremo, anticipazioni seconda puntata del 5 novembre 2020

Secondo dei cinque appuntamenti con AmaSanremo, il percorso che porterà alla formazione del cast della sezione giovani di Sanremo 2021 in scena (salvo cambiamenti) il prossimo marzo dal Teatro Ariston nella città dei fiori. La puntata andrà in onda su Rai 1 alle 22:45, al termine di DOC – Nelle tue mani e prima di Porta a Porta con Bruno Vespa.

AmaSanremo è condotto da Amadeus insieme al suo compagno di viaggio Riccardo Rossi in diretta dagli studi di Rai Radio 2 di Via Asiago a Roma.

La scorsa settimana, per la prima puntata sono stati presentati i primi 4 semifinalisti passati dalle selezioni: Merlot, Wrongonyou, Gavio e Ginevra. Dopo aver scoperto i primi due finalisti che rivedremo nella serata del 17 dicembre prossimi e dunque Wrongonyou e Merlot, arrivano altri quattro semifinalisti di Sanremo Giovani pronti ad esibirsi e, dunque, conquistare due posti per la finalissima.

Sarà il turno di Scrima, Greta Zuccoli, Le Larve e Thomas Cheval (quest’ultimo già concorrente della terza edizione di The Voice of Italy nel 2015).

Come sempre il giudizio delle performance toccherà a Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù. Il loro voto sarà sommato a quello popolare del televoto e a quello della commissione musicale che determinerà il verdetto dato al termine della trasmissione. Si potrà interagire in diretta da casa tramite Rai Radio 2, Ema Stokholma sarà la voce che porterà i messaggi del pubblico a casa.

Ospite della serata Rocco Hunt, il rapper vincitore nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2014 condotto da Fabio Fazio con il brano Nu juorno buono. Brano che ha creato un precedente nella storia delle nuove proposte della kermesse, risultando la prima vittoria di una canzone di genere hip hop.

AmaSanremo, come seguirlo

La trasmissione andrà in onda su Rai 1 anche in HD al canale 501 del digitale terrestre o in streaming dal portale di RaiPlay dove sarà possibile recuperare la puntata una volta terminata.

Tramite social con le pagine Facebook, Twitter e Instagram oppure l’hashtag #amasanremo.