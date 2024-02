Amadeus contro la stampa: “Cerca sempre il cavillo per distruggere. A Sanremo mi hanno salvato gli ascolti”

Amadeus: “Spesso c’è in alcuni il desiderio di trovare il problema, come se questo grande successo desse fastidio”. Sulle proteste: “Sanremo attira l’attenzione di gruppi, associazioni e comitati che hanno anche bisogno di visibilità”

Nuove stoccate di Amadeus contro i giornalisti. L’occasione la offre l’ospitata al podcast di Gianluca Gazzoli, dove il conduttore e direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

“Non ce l’ho con la stampa, ma spesso c’è in alcuni il desiderio di trovare il problema, come se questo grande successo desse fastidio. Credo che quello che abbiamo di forte vada protetto. Sanremo è come il carnevale per i brasiliani. L’Italia intera si ferma, abbiamo questa cosa fortissima ed è giusto proteggerla. Mi dispiace che uno debba andare a trovare il pelo nell’uovo nelle cose. Invece di valorizzare tutto quello che abbiamo, cerchiamo di trovare il cavillo che può distruggere. E’ una cosa che non sopporto”.

Accuse che, nel caso dell’ultimissima edizione, si legano al caso dell’ospitata di John Travolta. “Fai tante cose, poi i titoloni a nove colonne sono su di lui; mi sono arrabbiato per questa ragione”. Amadeus ha quindi allargato il campo, ammettendo come la sua salvezza siano stati gli ascolti super: “La stampa tende a criticarti a priori, si usa sempre criticare una cosa che ancora non vedi, che è una cosa terribile. La mia salvezza sono i numeri. Se un programma fa ascolto nessuno ti può dire niente, se non fa ascolto ti massacrano tutti. In questi cinque anni è il pubblico che mi ha protetto, sennò mi avrebbero massacrato”.

Dopo aver svelato che il suo contratto con la Rai scadrà in estate, il padrone di casa degli ultimi cinque Festival ha raccontato di aver mantenuto l’identico compenso per l’intero quinquennio: “Il mio contratto è sempre stato uguale, non ho mai chiesto l’aumento di un centesimo. Una volta un grande manager mi disse che all’estero avrebbero aggiunto uno zero”.

In merito alle proteste che, ciclicamente, si scatenano in quella settimana, Amadeus non si è mostrato sorpreso: “Sanremo attira l’attenzione di gruppi, associazioni e comitati che hanno anche bisogno di visibilità. Se una polemica accade durante il Festival vai a finire sui giornali. Molti hanno bisogno di colpire il Festival per attirare su se stessi un’attenzione e una visibilità”.

Inevitabile il momento dei voti alle sue cinque edizioni: “Gli ultimi due sono stati i migliori a livello di ascolto, ma il Sanremo a cui sono legato di più è quello del covid, che dei cinque è quello che ha fatto di meno. Sanremo è l’apoteosi della condivisione. È difficile che lo guardi da solo, è una festa. Durante il covid eravamo obbligati a stare da soli in un clima di totale tristezza. Era ovvio che non potesse esserci condivisione. Ma quel festival dal punto di vista umano e mediatico passerà alla storia”.