Alessandro Borghese 4 Ristoranti riprende il suo cammino con 6 nuove puntate in onda da domenica 5 dicembre 21.21 alle 21.25 su Sky Uno. Si tratta di puntate inedite che completano la settima stagione iniziata a gennaio e andata in onda con soli 4 appuntamenti. Ora chef Borghese riprende il suo viaggio in giro per l’Italia alla ricerca dei migliori ristoranti ‘a tema’ del Paese.

4 Ristoranti 2021, quando va in onda

Il programma va in onda ogni domenica alle 21.25 su su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il format

Arrivato alla sua settima edizione, il programma non cambia la sua fortunata (e ben costruita) formula. In ogni puntata Alessandro Borghese raggiunge una località o una zona d’Italia e mette in sfida quattro ristoratori per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria: ogni ristoratore ospita nel proprio locale i tre rivali, che devono commentare e votare con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante e per la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: si tratta di un piatto o di una preparazione tipica su cui tutti e quattro gli sfidanti devono cimentarsi. I voti di Borghese restano segreti fino alla fine della puntata, mentre i quattro sfidanti commentano i voti dati e ricevuti nel tavolo di confronto che anticipa l’annuncio del vincitore. Borghese raggiungerà col suo van il ristorante per consegnare al vincitore un buono di 5.000 euro da investire nella propria attività.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, scritta da Alessandro Borghese, Nicola Lo Russo, Nicola Lorenzi e Glenda Manzi. La regia è di Gianni Monfredini.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2021, città

Dopo il debutto in Trentino, Alessandro Borghese raggiungerà la la Valpolicella nella provincia di Verona, l’isola di Pantelleria, Siena, Asti, la Barbagia.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2021, puntate

Come detto sono sei le puntate di questa seconda parte della settima edizione. Si arriva quindi fino al 9 gennaio 2022.

Puntata 5 dicembre 2021 – 4 Ristoranti in Trentino

Nella prima puntata del ciclo inedito (S07E05) Alessandro Borghese va alla ricerca del miglior ristorante EcoGreen del Trentino. In gara Giada con La Casina, Alessandra con Berry House, Alice con La Cantinetta e Alessio con Pineta Caldonazzo. Categoria special il salmerino.

I 4 Ristoranti in gara

La Casina a Drena (Trento) ha come chef la trentenne Giada, a capo di uno staff tutto femminile. Il suo ristorante è ecogreen a partire dalla struttura dell’Ottocento, tutto in pietra con mura grandi e spesse che conservano naturalmente il calore; la sua cucina è del territorio, stagionale, composta dai piatti che cucinava sua madre. Le materie prime sono rigorosamente km0 e provengono dall’azienda agricola di famiglia.

Berry House è un agriturismo curato tutto in stile shabby chic che sorge nella frazione di Vigolo Vattaro, del comune di Altopiano della Vigolana (Trento). Alessandra, 51 anni, è una chef con un’idea ecogreen che unisce la tradizione alla modernità, utilizza cioè gli ingredienti spontanei che raccoglie di persona in natura come erbe, resine, linfa di betulla e aghi di abete, e li trasforma con tecniche moderne come spume, arie, gel e polveri disidratate.

La Cantinetta è un ristorante di famiglia a Varena, nella Valle di Fiemme (Trento). In sfida c’è Alice, 33 anni: da sempre lei e la sua famiglia hanno scelto materie prime del territorio, riutilizzato ingredienti come il pane raffermo per i canederli e gli strangolapreti e usato la mucca senza sprecare nulla. Ora stanno studiando le nuove tecniche per stare al passo con i tempi e hanno quindi comprato l’essiccatore e iniziato a cuocere a bassa temperatura e con il sottovuoto.

Pineta Caldonazzo è una specie di “stube” moderna nel verde di Caldonazzo (Trento). Alessio (31 anni) si definisce l’attrazione del suo locale anche se la sua idea di ristorazione è rivolta al futuro: il suo locale è completamente ecosostenibile, in legno, plastic-free, con impianto geotermico, pannelli solari e induzione. Alessio propone una cucina trentina ma rivisitata: accanto alle tagliatelle ai funghi si può trovare il sushi alpino con pesce di lago. Come un oste moderno ama il contatto con la clientela e sedersi con loro dopo cena.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2021, streaming

4 Ristoranti è visibile in live streaming su SkyGo e su NOW, anche on demand.