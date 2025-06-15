Alberto Rossi: età, moglie e figli, studi, dove vive, carriera. Tutto sull’attore di Un Posto al Sole

Anche lui, assieme a Patrizio Rispo e Marzio Honorato, è uno dei volti storici di Un Posto al Sole. Ha iniziato a lavorare nella soap opera di Rai 3 praticamente da quando è andata in onda, era il 1996 quado Alberto Rossi è arrivato a “Palazzo Palladini”, interpretando i panni di un’allora giovane giornalista. Ma chi è l’attore? Dove vive? Tutto su di lui.

Classe 1966, Rossi è nato a Livorno e ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico a Roma. Fin dalla sua giovane età sapeva che avrebbe voluto fare l’attore. Oggi 59enne, è molto conosciuto per il suo ruolo in Un Posto al Sole, la soap opera italiana più longeva di sempre. Ma nella sua carriera ha avuto diverse esperienze televisive.

Chi è Alberto Rossi, dove vive, carriera e vita privata

L’esordio di Alberto Rossi in televisione risale al 1990, quando ha avuto una parte nella famosa serie “I ragazzi del muretto”, interpretava il ruolo di Mitzi. Con il passare degli anni ha collezionato molte altre esperienze per il piccolo schermo, ha avuto una parte in Don Matteo, in R.I.S. – Delitti Imperfetti e poi, come sappiamo, è uno dei protagonisti principali di Un Posto al Sole.

La carriera di Alberto Rossi comprende anche alcune esperienze cinematografiche, nel 1992 ha lavorato nel film di George Mille L’olio di Lorenzo, nel 1996 in Italiani di Maurizio Ponzi e nel 2001 in I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati. Ma l’attore non si è limitato alla sola recitazione, ha infatti partecipato ad alcuni programmi tv, come concorrente di Notti sul ghiaccio, nel 2006, condotto da Milly Carlucci.

Sicuramente il lavoro più impegnativo è quello con Un Posto al Sole, le riprese richiedono molto tempo, che l’attore trascorre a Napoli, città dove è girata la soap opera di Rai3. Nonostante sia un attore molto amato dal pubblico, abituato a stare sotto i riflettori, è molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata. E’ sposato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo che si chiama – ironia della sorte – Silvia. Anche nella soap Michele Saviani è stato sposato con Silvia Graziani.

Nel 2013 Alberto Rossi è diventato padre di Ada, che oggi ha 12 anni. L’attore vive con la sua famiglia a Roma, nel quartiere residenziale Flaminio. Negli ultimi tempi, nonostante come abbiamo detto sia davvero molto riservato, è salito agli onori della cronaca per un incidente che l’ha visto coinvolto mentre passeggiava con i suoi due cani. Quello che doveva essere un piacevole momento fuori casa, è finito molto male, Rossi è stato costretto a correre in ospedale.

Era in giro nel quartiere di Roma in cui vive con i suoi cani, quando gli animali si sono azzuffati con un altro cane in strada. Dopo che lui e l’altra padrona sono riusciti a separare i cani, è nata una discussione, l’uno incolpava l’altra di non essere riuscito a trattenere il propri cane, gli animi si sono accesi ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri per riuscire a riportare la calma. L’attore e anche l’altra donna si sono recati rispettivamente in ospedale, nonostante non avessero ferite gravi. La vicenda, vista la notorietà della persona coinvolta, è rimbalzata sui vari media nazionali.