Al Bano sul caso di Giulia Cecchettin: le due versioni a confronto

Nelle scorse ore, il nostro Massimo Falcioni ha catturato un momento assai importante dell’intervento di Al Bano nell’ultima puntata di ‘E’ sempre Cartabianca’. Il popolo del web è rimasto particolarmente colpito dal fatto che il cantante non conoscesse, anche per sentito dire, l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto lo scorso 11 novembre 2023, per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta.

Al Bano, raggiunto dai colleghi di ‘Fanpage.it’, ha cercato di spiegare i motivi di questo momento:

“Mentre Bianca Berlinguer mi parlava di Giulia Cecchettin non sapevo a cosa si riferisse. Non vedo cosa ci sia da sorprendersi. Io sono sul serio più fuori dall’Italia che dentro. Mentre la signora Berlinguer me ne parlava, io davvero non sapevo a cosa facesse riferimento. C’è clamore e mi stanno attaccando sui social ma per che cosa? E perché, soprattutto? Io non ne sapevo niente. Lo sanno questi signori che in questi ultimi mesi sono stato in Mongolia, sono stato a Samarcanda e poi a Riga. Sono stato in Australia. Quando avrei dovuto leggere questa storia? Ora, sai, in questo momento sono arrivato a casa mia dopo mesi, a Cellino San Marco. Ma io non ho il tempo di informarmi su me stesso, figuriamoci sul resto”.

Tanti osservatori, tra cui Carlo Canepa, responsabile editoriale di @PagellaPolitica, ha recuperato un’intervista dell’interprete pugliese, datata 13 dicembre 2023, in cui la versione dei fatti è opposta:

Sta circolando un video di Albano in cui dice a Bianca Berlinguer di non conoscere la storia di Giulia Cecchettin. Ho recuperato una sua intervista su Libero del 13 dicembre in cui aveva però commentato il femminicidio. Se l’è già dimenticato o aveva fatto finta di conoscerlo? pic.twitter.com/cDnIA9WomF — carlo canepa (@carlo_canepa) January 11, 2024

DOMANDA: “Si è parlato molto di “deriva patriarcale” come elemento determinante dell’efferato femminicidio di Giulia Cecchettin. Cosa ne pensi?”

RISPOSTA: “Chi ha commesso quel delitto è un coglione impazzito, non un patriarca. Non bisogna colpevolizzare la società. È un caso. Un caso che fa molto rumore e sovrasta il silenzio degli altri. Che rappresentano la maggior parte, fortunatamente. Basta vedere quante

migliaia di giovani si presentano al cospetto del Papa quando vengono chiamati a radunarsi. Questo significa che c’è una parte sana della nostra società che rappresenta la maggioranza”

Dove sta la verità?