Quanto costa un aereo da far volare sulla casa del Grande Fratello?

Nelle ultime edizioni, i messaggi aerei che sorvolano la casa del ‘Grande Fratello’ sono entrati prepotentemente nelle dinamiche del gioco, sconvolgendo, a volte, i precari equilibri dei concorrenti. Nella puntata, di ieri, per esempio, Helena Prestes è entrata fortemente in crisi dopo aver visto le immagini inedite del fidanzato, Javier Martinez, con le mani rivolte al cielo (a formare un cuoricino), per ringraziare tutti i fan della non coppia con Zeudi Di Palma.

Leggi anche: Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello 2025

Una decisione che ha mandato su tutte le furie la modella brasiliana convinta che questo gesto abbia solamente alimentato le false speranze dei sostenitori dell’unione. E, in qualche modo, sminuito il loro sentimento. Il pallavolista, a più riprese, ci ha tenuto a precisare che, con quel simbolo di affetto, ha voluto far arrivare uno speciale ringraziamento a tutti quelli che hanno speso tempo, energie e soldi per far arrivare il proprio messaggio forte e chiaro.

Messaggio Aereo sulla casa del Grande Fratello? Costi e prezzi

Negli scorsi mesi, Gazzettadisiena.it ha contattato una delle aziende che si occupa di questo servizio scovando le cifre, i costi, le modalità per poter inviare un aereo agli inquilini del loft più spiato d’Italia:

“Il costo varia dalla lunghezza della frase, si pagano i caratteri che non sono stampati ma composti. Per far volare un aereo con uno striscione fino a 24 caratteri costa 950,00 + I.V.A.. Oltre i 24 caratteri e fino ad un massimo di 40, c’è un sovraprezzo di 30 euro I.V.A. inclusa a carattere. Questo anche perché più è grande lo striscione, più è impegnativo il volo, uno striscione con 40 caratteri è lungo circa 40 metri. Il servizio comprende il volo, la composizione e l’utilizzo di uno striscione mono facciale riportante il messaggio personale non pubblicitario sul giardino della casa del GF della durata di 3 minuti circa. In ogni modo non ce ne andiamo finché lo striscione non è stato visto dagli inquilini e questo è facilmente verificabile seguendo la diretta sul canale 55. Quando abbiamo stabilito il giorno di uscita in volo, avvisiamo il cliente e disponiamo un ordine di uscita. La mattina stessa, ci teniamo in contatto con i referenti informandoli sia in fase di decollo sia all’arrivo sulla casa”.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”.